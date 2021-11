Briller avec la culture populaire

À partir de bandes-son originales, la comédienne fait de la synchro (lipsync) sur des chansons, des extraits d’émissions ou des séquences vidéo.

Se réinventer durant la pandémie

À Tout le monde en parle, Ariel Charest raconte que l’aventure a commencé au début de la pandémie, en mars 2020. Privée de plusieurs de ses contrats de comédienne, elle cherchait quelque chose à faire.

La pandémie est arrivée et je me suis retrouvée sans contrats, sans rien. Ç’a été vraiment pour me désennuyer, premièrement, et me tenir créative parce que ça aurait été facile de tomber dans la léthargie. Ariel Charest

Une de ses plus récentes vidéos, mettant en vedette Anne Dorval et Julie Snyder dans une émission de L’autre midi à la table d’à côté, a récolté plus de 128 800 vues sur Facebook.

Elle a conçu près de 80 vidéos

Ariel puise dans une banque de vidéos qu’elle a constituée. Elle aime faire ressortir des événements ou des situations des années 2000 qu’on a pu oublier.

Il faut que ce soit iconique, que ce soit marquant, que ce soit un brin malaisant ou absurde dans le propos. Ariel Charest

La comédienne, qui éprouve un réel plaisir avec cet aspect de sa carrière, dit qu’il s’agit tout d’abord d’un travail d’interprétation. Chaque vidéo nécessite entre 20 minutes et deux jours de travail.

Le lipsync, j’apprends ça comme une toune. C’est ça, la clé. C’est comme une chanson, le rythme de la phrase, la musicalité de la phrase, c’est comme ça que ça me rentre dans l’oreille. Ariel Charest

Dans un Gala ComédiHa! l’an dernier, elle a présenté sur scène un numéro sur la voix de la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

Extrait ComédiHa!

Comédienne avant tout

Bien que ses vidéos remportent énormément de succès – The Revenge of Michelle a été vue par 2,8 millions de personnes sur TikTok –, Ariel ne recherche pas une visibilité internationale et ne se sent pas prisonnière de son concept.

Non, pour moi, c’est devenu une carte de visite pour la comédienne que je suis. Non, je ne me sens pas prise là-dedans, et surtout, c’est le fun parce que je suis en contrôle de A à Z de cette affaire-là : de l’extrait, du choix de perruque laide, du montage. Ça me ressemble beaucoup dans l’humour aussi. Je vois vraiment ça comme une espèce de tremplin pour quelque chose d’autre. Ariel Charest

En 2022, elle jouera dans deux pièces au Théâtre de la Bordée, à Québec : Les muses orphelines et Made in Beautiful (La belle province). Bien que le théâtre compte énormément pour elle, elle ne dirait pas non à un rôle à la télé.

Oui, j’aimerais beaucoup ça, parce que pour moi, c’est un but dans ma carrière de diversifier les médiums. Je pense que c’est quelque chose que j’aimerais énormément. Ariel Charest

Regardez l’entrevue à Tout le monde en parle :

Entrevue avec Ariel Charest

