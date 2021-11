Des ados se confient sur la vie avec un cancer

André Robitaille a accompagné pendant plusieurs mois dans leur quotidien des ados en traitement contre le cancer; à l'hôpital, à leur retour à l’école ou encore à une expédition en nature avec la fondation Sur la pointe des pieds. En côtoyant ces jeunes, il a beaucoup appris sur cette réalité.

Maintenant, quand je pose la question Comment vas-tu?, je la pose pour vrai! – André Robitaille

Vincent Paquet et André Robitaille - La vie devant moi Photo : Nova Media

Depuis 1996, la fondation a organisé des expéditions qui ont permis de faire découvrir plusieurs superbes destinations partout au Canada à plus de 400 jeunes vivant avec le cancer. Bien plus que des sorties de plein air, les expéditions se veulent l’occasion pour les participants et participantes de côtoyer d’autres jeunes qui vivent les mêmes réalités, d’échanger, de se comprendre et de tisser des liens d’amitié tout en relevant un défi hors du commun, effectuer une expédition.

Le documentaire La vie devant moi nous amène à suivre huit jeunes, Loryanne, Vincent, Mélorie, Aidan, Arielle, Mégane, Rania et Valérie, qui s’ouvrent pour raconter cette difficile épreuve de vie. La vie de ces adolescents et adolescentes qui devrait être faite de découvertes, de relations et de projets est compromise et mise sur pause. Traitements, cheminement, rémissions... comment ça se passe de leur côté?

La vie devant moi Photo : productions Nova Média

La vie devant moi est avant tout une affaire de cœur, de sensibilité, mais aussi, et surtout, de nécessité. Yves Lafontaine, producteur

Solitude et accompagnement

André Robitaille et Loryanne Côté Photo : Nova Media

Personne ne peut comprendre totalement ce que ces ados vivent. La fondation Sur la pointe des pieds permet à ces jeunes de se retrouver en groupe avec d’autres qui passent par les mêmes épreuves. Ça leur permet de sortir de l’isolement et de retrouver confiance pour l’avenir.

En ce moment, dans notre société, il y a très peu de services d’aide qui s'adressent [aux jeunes qui ont un cancer]. Des fois, ils ont juste besoin d’une écoute, d’une oreille, des fois ils manquent de gens autour d’eux. Au fil des années, l’entourage s'effrite quand on a la maladie. Au début, il y a plein de monde qui est là pour t’aider, et au fil du temps, il y en a de moins en moins. [...] Des fois, [ces jeunes] ont juste besoin d’être écoutés. Marie-Michelle Paradis, intervenante à la fondation Sur la pointe des pieds

Confidences autour du feu - La vie devant moi Photo : Nova Media

Écoute, confiance et confidences

En canot sur l’eau ou sous une couverture au bord d’un feu de camp, grâce à cette expédition en nature, ces jeunes s’ouvrent et redécouvrent des forces insoupçonnées. Le documentaire permet de mieux comprendre ce par quoi ils et elles passent et leur s émotions. Ces ados abordent avec générosité des sujets difficiles :

Comment ils et elles ont reçu la nouvelle . « Dès que j’ai entendu le mot “cancer”, j’ai arrêté d’écouter. » – Mégane Tardif

Leurs préoccupations. « J’ai tout de suite pensé à la perte de cheveux. » – Loryanne Côté

Les effets sur leur vie. « J’ai dû arrêter le sport. » – Vincent Paquet

La différence entre avoir le cancer à 7 ou l’avoir à 17 ans. « Quand tu es petit, ça ne fait pas une grande différence : tu écoutes La Pat’patrouille et tu te colles sur ta mère. Mais à l’adolescence, c’est une période où tu te définis par tes expériences, tes rencontres... » – Mélorie Fortin

Affiche du documentaire La vie devant moi Photo : Nova Media

Un peu de lumière

Il y a des bouts difficiles, mais ce très beau documentaire est surtout tourné vers la lumière et la force de ces jeunes qui gardent espoir et qui décident de vivre à fond sans trop penser au pire. La nature a vraisemblablement le pouvoir de guérir l’âme, et c’est d’une grande beauté de les voir cheminer vers leur avenir et continuer d’avoir des projets.

André Robitaille et les jeunes du documentaire en expédition avec la fondation Sur la pointe des pieds. Photo : Nova Media

Ce document est offert en hommage à Arielle, une jeune participante qui a fait une rechute et qui est décédée peu de temps après le tournage. Nos pensées les plus sincères à sa famille et ses proches.

L'équipe et les ados du documentaire La vie devant moi Photo : Nova Media

Le documentaire La vie devant moi, présenté en première au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, sera diffusé à Doc humanité, à ICI Télé, le samedi 27 novembre, à 22 h 30 ( offert en rediffusion sur le site Internet ainsi que dans ce billet le lendemain de la diffusion), et est offert sur ICI Tou.tv.