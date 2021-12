Regardez Salebarbes aux Îles : une grande fête musicale

Salebarbes, c’est la réunion des Madelinots Jonathan et Éloi Painchaud et des Acadiens Kevin McIntyre, Georges Belliveau et Jean-François Breau.

Première émission : 4 décembre à 19 h

En compagnie des 2 Frères et de Sara Dufour, Salebarbes tente de répondre à la question C’est où chez nous? .

L'épisode sera en ligne après la diffusion télé.

Deuxième émission : 11 décembre à 19 h

C’est en compagnie de Michel Rivard, des Hay Babies et de Zachary Richard, que nous plongeons dans l’univers festif de Salebarbes.

Troisième émission : 18 décembre à 19 h

Avec Cédric Landry, Louis-Jean Cormier et Cindy Bédard.