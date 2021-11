Lou et Sophie arrivent au volant de leur Cadillac

C’est au volant de leur Dolores, leur Cadillac, que Lou et Sophie vont sortir de leur banlieue (ennuyante grave!) pour s'émanciper et vivre l’année sabbatique de leur rêve. Rêve de liberté et d’aventure… Mais c’est plutôt la réalité du passage de l’adolescence à l’âge adulte qui va les frapper de plein fouet.

Grâce au ton très réaliste, au langage sans filtre et au regard brut sur cette période de l’adolescence, on s'attache et l’on s'identifie rapidement à ces deux meilleures amies qui ont besoin de sortir de leur environnement familial pour s'émanciper et s’épanouir.

Lou et Sophie sont deux filles qui sont fortes, qui ont leur faiblesse, qui se tiennent et qui prouvent que la féminité va autant dans la douceur, dans l’écoute et le caring que dans le fait de s’affirmer physiquement et intellectuellement. Jade Charbonneau (Lou)

Scènes marquantes

Les scènes où elles fument un joint dans la langueur de l’été, les fous rires, les moments de laisser-aller, les scènes de grosses engueulades remplies d’émotions brutes… Les tournages comportent leurs lots de moments mémorables pour les comédiens et comédiennes.

Nous avons demandé aux comédiennes Jade Charbonneau (Lou) et Zeneb Blanchet (Sophie) de nous parler de leurs moments préférés.

Les scènes marquantes

Lou et Sophie, c’est pour la vie!

