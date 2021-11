Un souvenir de Chambres en ville pour Louise Deschâtelets

Francis Reddy et Gregory Charles, alias Pete et Julien, sont venus interpréter Les yeux du cœur de Gerry Boulet et Marjo, chanson liée à une scène marquante de Chambres en ville.

Voyez la prestation pour Louise Deschâtelets

L’émission n’était même pas commencée que Louise Deschâtelets était déjà très fébrile.

En direct de l'univers de Louise Deschâtelets. Photo : Attraction

[répondre au questionnaire d’En direct de l’univers] m’a amené dans des méandres de ma vie que j’avais oublié ou que j’avais voulu oublier et je me suis dit qu’il va sûrement y en avoir une partie qui va m’être garroché en pleine face! Louise Deschâtelets

