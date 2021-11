Des vies changées à jamais

***Attention : divulgâcheur***

Les deux premières ne pourront jamais tenir leur bébé dans leurs bras, et la troisième a lancé un appel à l’aide sans équivoque.

Depuis le début de la saison, les rebondissements se multiplient dans Toute la vie. Tina est revenue à Marie-Labrecque, Christophe est de plus en plus sollicité par sa famille dysfonctionnelle, et les nouvelles élèves font face à de nombreux défis.

Rosalie Roy (Camille Felton)

Rosalie Roy, interprétée par Camille Felton, dans Toute la vie Photo : Aetios Productions

Rosalie affronte tout le monde qui se dresse sur son chemin. À l’École Marie-Labrecque, elle remet sans cesse en question les règles et n’a qu’une idée en tête : que son amoureux Clément la rejoigne pour finir son secondaire.

Au nom de son garçon, le père de Clément, qui désapprouve leur relation, a porté des accusations de viol, de harcèlement et d’intimidation contre elle. Il se rend même chez elle pour conclure un marché : il retirera ses accusations si elle accepte de se faire avorter. Dans un élan de colère, Rosalie se précipite vers lui pour lui dire sa façon de penser, traverse la rue et se fait heurter par une voiture. Son bébé ne survit pas à l’impact. Comment se remettra-t-elle de ce drame?

Extrait de l'émission du 16 novembre

Laura Filmon (Marie-Ève Beauregard)

Laura Filmon, interprétée par Marie-Ève Beauregard, dans Toute la vie Photo : Aetios Productions

Depuis qu’elle réside à l’École Marie-Labrecque, Laura défie les règlements et impose ses choix. Elle vit une relation incestueuse avec son grand-père, un producteur très connu de la région de Québec. Christophe a de plus en plus de soupçons sur leur lien.

Michel Filmon insiste pour que sa petite-fille se fasse avorter, ce qu’elle refuse catégoriquement. Laura, qui se sent rejetée, le rejoint dans sa luxueuse maison, armée d’un couteau, et menace de se suicider. Heureusement, elle ne va pas au bout de son geste. Malgré son air frondeur, la jeune femme est désespérée.

T’essaies vraiment de m’aider, là? C’est ça? Voyons, je suis une cause perdue, Christophe. Réveille. Laura Filmon



Mari-Jo Poirier (Philomène Bilodeau)

Mari-Jo Poirier interprétée par Philomène Bilodeau Photo : Aetios Productions

Mari-Jo est atteinte de sclérose en plaques. Elle veut vivre toutes les expériences possibles tant qu’elle le pourra. Lorsqu’elle devient enceinte d’un homme qui n’est pas libre, elle décide de poursuivre sa grossesse.

Coup du destin, la jeune femme apprend que le bébé qu’elle porte est atteint d’anencéphalie et qu’il mourra quelques minutes après sa naissance.

Pour traverser ce moment douloureux, Mari-Jo a besoin de ses parents, à qui elle demande de décider pour elle ce qu’il convient de faire : poursuivre sa grossesse ou accélérer la mort du fœtus? Après avoir discuté avec le médecin de leur fille, les parents de Mari-Jo choisissent la seconde option.

Toute la vie, mardi à 20 h sur ICI Télé