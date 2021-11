Hommage à la carrière de Fabienne Larouche

Fabienne Larouche, qui n’a vraiment pas l’habitude de ne pas avoir le contrôle, s’est laissé prendre au jeu de l’hommage pour la 300e émission des Enfants de la télé.

Magalie Lépine-Blondeau Photo : Fair play

Afin de revisiter son œuvre incomparable, les principales héroïnes de ses téléséries sont invitées, soit Chantal Fontaine (Virginie), Sophie Lorain (Fortier), Élise Guilbault (Angie dans 30 vies et Dominique dans Cheval-Serpent), Karine Vanasse (Maxim dans 30 vies et Justine dans Blue Moon), Julie Perreault (Isabelle dans 30 vies et Alice dans Doute raisonnable), Hélène Bourgeois Leclerc (Dolorès dans Les Bougon, Isabelle dans District 31 et Tina dans Toute la vie) et Magalie Lépine-Blondeau (Nadine dans District 31 et Sarah dans Sans rendez-vous).

Depuis 30 ans, Fabienne Larouche a écrit, coécrit ou produit : Scoop

Miséricorde

Innocence

Virginie

Urgence

Paparazzi

Fortier

Music Hall

Un homme mort

Trauma

30 vies

Les Bougon, c’est aussi ça la vie

Le piège américain

Route 132

Unité 9

Blue Moon

Ruptures

Clash

Votez Bougon

Cheval-Serpent

Doute raisonnable

District 31

Toute la vie

Sans rendez-vous

À la lecture de cette longue liste, la productrice mime l’essoufflement, et avec raison! Manifestement, le travail ne tue pas! – Fabienne Larouche

Virginie, 30 vies – Inspirées de Fabienne, l’enseignante

1740 épisodes de Virginie, ça fait beaucoup de beaux souvenirs. Pour écrire le rôle principal de cette série, l’autrice a puisé dans son expérience d’enseignante. Julie Perreault, Chantal Fontaine, Karine Vanasse et Élise Guilbault parlent de ce volet.

Karine Vanasse et Elise Guilbault sur le plateau des Enfants de la télé Photo : Fair play/Pénélope Roy Dumouchel

La comédienne Chantal Fontaine, qui tenait le rôle-titre de la série, se rappelle la belle époque des tournages de Virginie dans les six studios qui avaient été installés en permanence dans les sous-sols de Radio-Canada (l’école, les maisons, le restaurant, le gymnase, etc.) : Les enfants tripaient tellement à venir les visiter pendant leurs journées pédagogiques , mentionne-t-elle.

Avec ce genre de personnage-là, tu sens qu’on te confie une tâche, mais que toi-même, il faut que tu inspires les jeunes [...] Dans ce que tu nous donnais, on sentait que c’était une écriture pour quelque chose de plus grand que juste nos personnages; c'était pour la population, pour que ça crée des discussions. Karine Vanasse, interprète d’une enseignante dans 30 vies

L’école inspire encore l’écriture de Fabienne

Dans les séries Doute raisonnable et Toute la vie, on reste dans cet univers d’élèves, de jeunes en difficulté, d’adultes modèles, de personnes aidantes... La comédienne Hélène Bourgeois Leclerc (Tina dans Toute la vie) remarque une même ligne directrice, celle de sauver le monde, de faire réagir les gens, de faire réfléchir .

Hélène Bourgeois Leclerc Photo : Fair play/Pénélope Roy Dumouchel

Ce qui revient souvent sur le sujet pendant cette heure spéciale, ce sont les rôles de femmes fortes – des cadeaux pour les actrices, selon les invitées.

Les professeures dans la vie de Fabienne Larouche

Une série, ça commence par une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire! – Fabienne Larouche

Et des bonnes histoires, elle nous en a donné! Pensons notamment aux séries comme Les Bougon et Unité 9.

Une autrice avec un sens aiguisé de la justice

L’univers de la police fascine aussi Fabienne. Magalie Lépine-Blondeau et Sophie Lorain se joignent à la fête pour parler de Fortier et de District 31, des séries dans lesquelles gravitent aussi beaucoup de beaux personnages féminins.

Fabienne est une source d’opportunités incroyable pour les femmes dans le métier, on ne le dira jamais assez. – Sophie Lorain

Sophie Lorain sur le plateau des Enfants de la télé Photo : Fair play/Pénélope Roy Dumouchel

Et c’est à elles, à ces femmes, à ces comédiennes, qu’elle s’adresse pour clore l’émission spéciale consacrée à sa carrière :

Moi, c’est juste des mots; j’accompagne. Mais les personnes qui sont vraiment importantes dans ma vie, c’est elles, c’est ces filles-là, c’est elles qui mettent en vie tout ce que j’ai dans ma tête. C’est à elles que je veux dire merci. La vérité, c’est qu’elles me portent. Moi, je suis une petite femme. J’ai juste de la drive et je les aime! Fabienne Larouche

Il y a les mots… et il y a les images.

Les mots de Fabienne Larouche

