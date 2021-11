Lise Dion, nouvelle policière dans District 31?

« Ce que je voudrais, c’est manger des bonbons au pot. Puis faire des interrogatoires, mais fâchée! »

Gildor Roy et Michel Charette ont fait une incursion dans le monde de l'humour en animant ensemble un premier gala ComediHa! Tout un duo, entouré de : Lise Dion, P-A Méthot, Mathieu Dufour, Benoit Paquette, Simon Delisle et le groupe Mariachi Figueroa.

Le commandant Daniel Chiasson (Gildor Roy) et le sergent-détective Bruno Gagné (Michel Charette) ont fait faire quelques épreuves à Lise Dion pour voir si elle répondait à leur critères d'embauche. On parle de qualités comme : être arrogante et un peu chiante; très ordinaire en mime; en manque de sexe; capable de faire des cascades…

Lise Dion

Es-tu épais de même ou tu as pris des cours? Lise Dion à Michel Charette

5 autres humoristes ou personnalités publiques qu’on aimerait voir dans la série District 31 Richardson Zéphir , parce que la police est sexy!

Christine Morency , pour son fort caractère et son franc-parler.

Christine Beaulieu , car on souhaite son retour dans l'escouade. (Elle jouait Geneviève Allaire, celle qui avait des vues sur Poupou en 2017.)

Rita Baga , parce que ça manque cruellement de paillettes au poste!

Michel Barrette , pour boire une petite « frette » avec Germain dans Km/h? (Gildor Roy)

Laurent Paquin , parce qu’il dit qu’il aimerait jouer plus. Il a même pratiqué son rôle de policier dans Rue King.

Bob le chef de police (*poudoum-tchi!*).

Ricardo les mains (!!!). O.K., ça va beaucoup trop loin! J’arrête et je vous laisse nommer quelques noms, juste pour le plaisir

Michel Barrette and Gildor Roy dans KM/H/Rita Baga à Bonsoir bonsoir!/Richardson Zéphir Photo : TVA - La production est encore jeune - Gracieuseté de Richardson Zéphir

ComediHa!, vendredi à 21 h