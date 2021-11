La FODA : l’anxiété des rencontres amoureuses

Eh non! Ça n’a pas été ça! Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, on prédisait même un retour des années folles. C’est plutôt le contraire qui s’est produit.

À On va se le dire, Sébastien Diaz, Kim Lévesque-Lizotte, Laïma Abouraja Gérald, Meeker Guerrier, Paul Journet et Régis Labeaume ont parlé de rencontres amoureuses.

La peur des rencontres

Selon un sondage mené sur l’application de rencontre Hinge, 50 % des personnes qui ont répondu se sont dites anxieuses à l’idée de recommencer à faire des rencontres amoureuses. On parle ici de la FODA (Fear of dating again), c’est-à-dire la peur des nouvelles rencontres amoureuses.

Kim Lévesque-Lizotte tente une hypothèse :

Il y a eu un conditionnement à force d’être seul, de ne pas toucher d’autres gens, de ne pas être proche, de ne pas frencher, de ne pas danser collés. Kim Lévesque-Lizotte

La scénariste, qui a vécu à Toronto deux ans, raconte que la bise n’y est pas courante. Elle ajoute qu’elle a mis un certain temps à la réintégrer dans ses habitudes à son retour au Québec.

La journaliste Laïma Abouraja Gérald voit dans cette anecdote le fait que les codes sociaux peuvent changer rapidement.

Un sondage d’On va se le dire sur Instagram a montré que seulement 28 % de l’auditoire recommence à faire la bise.

Moins d’insouciance, mais plus de consentement

Pour Laïma Abouraja Gérald, la perte d’insouciance, qui s’incarne dans la FODA, n’a pas que des aspects négatifs.

Ce que la pandémie nous a obligés à faire, c’est nommer nos limites : “Moi je suis vaccinée, toi tu ne l’es pas, je ne suis pas si à l’aise qu’on se rencontre.” ou “Vois-tu beaucoup de gens? Moi j’en vois peu.” Donc, on espère que ces discussions-là, qui relèvent totalement du consentement, vont peut-être rester, et ça, ce n’est que positif, en fait. Laïma Abouraja Gérald

La peur de faire de nouvelles rencontres amoureuses

