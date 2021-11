Libérer le trésor et les beaux souvenirs de Michel Rivard

Les enfants de la télé célèbrent l’œuvre d’un monstre sacré de la musique québécoise : celle du grand Michel Rivard. Avec Marie-Michèle Desrosiers, Pierre Huet, Normand Brathwaite, Louise Turcot, Valérie Blais, Micheline Bernard, Vincent Vallières et Stéphanie Boulay.

Une émission qui revisite la carrière de Michel Rivard à travers ses chansons inoubliables, ses prestations scéniques remarquées et ses rôles au petit et grand écran, en compagnie de ses camarades des débuts, de ses principaux partenaires de jeu ainsi que la nouvelle génération qu’il a su si bien inspirer.

Chansons inoubliables

Nombre de ses chansons ont eu beaucoup de succès et ont traversé les époques. Il a une longue carrière et les gens qui le suivent depuis longtemps l'aiment encore plus qu’avant, car, selon son amie Louise Turcot, ils associent ses chansons à des événements de leur vie.

La pochette de l'album « De Longueuil à Berlin » de Michel Rivard Photo : Disqu-O-Québec.com

Fait amusant : même son album De Longueuil à Berlin, qui s’est beaucoup moins bien vendu que les autres, s'est fait remettre un prix au Gala de l’ADISQ : celui de la meilleure pochette!

Regarder le montage Hommage à Beau Dommage

Beau Dommage, Beau Dommage Photo : Capitol

Sur un ton amusé et plein d’amitié, la chanteuse Marie-Michèle Desrosiers tenait à dévoiler le surnom de chaque membre du groupe Beau Dommage

Pierre Bertrand (chant, basse, guitares, claviers), dit le vieux chanteur

Marie Michèle Desrosiers (chant, claviers), dite la baronne Van Plattsburgh

Réal Desrosiers (batterie, percussions), dit capitaine Mollet

Michel Hinton (claviers, accordéon), dit Piton

Pierre Huet (textes), dit Le petit Hu

Robert Léger (claviers, flûte, textes), dit Pupille

Michel Rivard (chant, guitares, textes), dit Fly Bine

Ça fait 60 ans que tu fais tourner les ballons sur les nez de tous les gens qui nous regardent. C’est sur cette phrase qu’André Robitaille présente le moment hommage dédié au grand Michel Rivard. Sa mythique pièce La complainte du phoque en Alaska a été interprétée par plusieurs grands noms de la chanson, dont Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Paul Piché. Et pour conclure l’émission, Stéphanie Boulay, qui a déjà été choriste de Michel Rivard, offre sa version de la chanson, accompagnée d’Antoine Gratton au piano.

La Complainte du phoque en Alaska

Cette émission spéciale se termine sur les mots de l’invité, Michel Rivard, visiblement touché :

J'aimerais dire à tous ceux qui sont là – il y a en a qui sont là depuis 50 ans et il y en a qui sont embarqués quelque part en chemin – : vous me donnez le goût de continuer, merci d’être là et d’avoir été là dans les 50 dernières années! Michel Rivard

Michel Rivard Photo : Fair play/Pénélope Roy Dumouchel

Les enfants de la télé, mercredi 20 h