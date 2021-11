Pas à pas dans une enquête criminelle

La traque est une série documentaire d'enquêtes dans laquelle le journaliste Patrick Lagacé s'intéresse à une spectaculaire histoire ayant permis l'arrestation d'un individu qui a terrorisé l'ouest de Montréal de 2006 à 2009.

À travers les témoignages d’une dizaine de policiers et policières ainsi que de victimes, on suit pas à pas le fil de cette effrayante saga.

Le point de départ

C'est la curiosité du producteur Guillaume Lespérance qui est le point de départ de cette série. Il y a 10 ans, ce fait divers avait capté son attention. Guillaume Lespérance textait régulièrement Patrick Lagacé à ce sujet, jusqu'à l'arrestation du criminel en 2015, puis au jugement en 2020.

Raconter une histoire criminelle

Pour le producteur, impossible de raconter cette histoire sans la productrice au contenu et scénariste Manuelle Légaré (Qui êtes-vous?, Deuxième chance, Le dernier soir) et le réalisateur André St-Pierre.

Il faut approcher ce genre de cas à pas feutrés. On demande à des victimes de parler d’un traumatisme douloureux. On doit raconter l’horreur, avec respect et minutie. Dans la série, les victimes, les policiers et les policières sont des porteurs d'émotions. Nous avons parlé à des policiers d’une enquête qu’ils n’ont jamais oubliée. André St-Pierre, réalisateur

L'équipe s’est rendue sur les lieux du meurtre. Elle a collaboré avec des membres du corps policier qui ont vécu les événements et a eu accès à plus de 1500 pièces à conviction : preuves matérielles, documents, photographies, enregistrements vidéo, etc.

Elle avait tout le matériel pour mettre en scène une histoire captivante, émouvante, intéressante et troublante qui a eu lieu au Québec.

Prendre soin des victimes

Guillaume Lespérance explique la responsabilité des gens derrière les productions qui touchent ce genre de contenu difficile.

Il y a des scènes qu’on n’a pas montrées, pas par censure, mais par délicatesse pour ne pas remémorer des traumatismes aux victimes. On a cette responsabilité. On ne fait pas de hard news, on essaie de bien faire les choses. Guillaume Lespérance, producteur

