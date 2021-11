Dune, le rêve d’adolescence de Denis Villeneuve

Le résumé du film : Les Atréides et des Harkonnen se disputent l’Épice, une ressource inestimable qui se trouve sur la planète Dune. Le héros de l’histoire, Paul Atréides, tient entre ses mains le destin de son peuple.

L’importance des femmes dans la vie de Denis Villeneuve

À Tout le monde en parle, le réalisateur raconte qu’il s’identifie au personnage de Paul (le héros du film), parce que tout comme lui, il a été guidé dans sa vie par des femmes, dont sa mère et ses grands-mères.

C’est un roman très masculin, mais il y a quand même la naissance de quelque chose de féministe dans l’écriture de Frank Herbert. Et la relation de Paul avec sa mère, d’avoir ces forces féminines là, autour de lui, et qui vont le guider, c’est une chose dans laquelle honnêtement je me retrouve. Denis Villeneuve

Dune, de Denis Villeneuve Photo : Warner Bros.

Depuis sa sortie, le film a généré des recettes de près de 300 millions de dollars américains.

Le chemin vers la liberté

Denis Villeneuve est impressionné par la vision de l’auteur de Dune, Frank Herbert, qui se confirme au 21e siècle, notamment en ce qui concerne la surexploitation des ressources naturelles et les répercussions du colonialisme. À l’adolescence, c’est toutefois la capacité des personnages à se libérer d’un bagage inconscient qui l’a happé.

Moi, ce qui me fascinait dans ce roman-là, c’est entre autres que des gens arrivent à canaliser les voix de leurs ancêtres, les forces du subconscient, l’héritage génétique pour en faire quelque chose de positif. Toute l’impulsion inconsciente qui entrave notre liberté, eux, ils arrivent à la canaliser pour en faire quelque chose de positif. Denis Villeneuve

Le cinéaste Denis Villeneuve lors de la présentation de Dune en première mondiale à Venise vendredi Photo : afp via getty images/MIGUEL MEDINA

Vivre ensemble de grandes émotions

Dune a été présenté en grande première à la Mostra de Venise en septembre dernier. Après des mois d’attente, en raison de la pandémie, le film pouvait enfin rencontrer son public sur grand écran et dans un festival que le réalisateur estime.

C’était un grand soulagement. Pour moi, c’était une victoire sur la pandémie, l’idée qu’on allait enfin pouvoir le présenter sur grand écran devant un public. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après plusieurs mois, être retournés dans une salle de théâtre ou dans une salle de cinéma? Moi, je suis allé voir le film d’une amie, Big Giant Wave (Comme une vague), de Marie-Julie Dallaire. Je me souviens d’être dans la salle de cinéma et de me mettre à pleurer pendant le film, par la beauté du film, mais aussi parce qu’on était ensemble à recevoir cette émotion-là. Denis Villeneuve

Un Québécois à la conception visuelle

Denis parle du talent exceptionnel du directeur artistique Patrice Vermette et nous assure qu’on entendra beaucoup parler de lui au cours des prochaines années.

C’est quelqu’un qui a une immense culture en architecture, en design contemporain, en art contemporain. […] Ces films-là sont tellement immenses, il y a tellement de travail à faire que tu ne veux pas commencer à t’obstiner ou à t’expliquer avec tes collaborateurs et tes lieutenants. Tu veux avoir des gens avec qui tu as une connexion directe, et avec Patrice, on n’a plus besoin de se parler pratiquement. On a une sensibilité très commune et pour adapter un roman comme ça, j’avais besoin de quelqu’un de proche comme ça… Denis Villeneuve

Denis Villeneuve lors du tournage de «Dune» en plein désert. Photo : Warner Bros. / Chiabella James

La deuxième partie, c’est pour quand?

Le réalisateur a voulu adapter le premier roman (la série en compte six) en proposant d’en faire deux films, par souci de préserver les détails qui font la richesse de l’histoire.

Normalement, on vise deux ans. C’est un délai très court, mais ça se peut. C’est la première fois que je vais faire ça; je ne suis jamais retourné dans l’univers d’un film que je viens de faire. Il y a tout un travail de design, d’architecture, de costumes, une grosse partie de la distribution qui est faite, le film est écrit. Il y a beaucoup de choses de faites. Le premier film a pris trois ans et demi à faire, à peu près, mais le deuxième peut être fait plus rapidement. C’est sûr que ça va être un défi quand même. Denis Villeneuve

La reconnaissance de ses pairs

Dune, version Villeneuve, a reçu beaucoup d’éloges, dont celles du réalisateur de Batman et d’Inception, Christopher Nolan.

Le plus beau compliment que je peux recevoir – et le monde de la réalisation, c’est un monde qui peut être relativement compétitif rendu là –, c’est quand des confrères ou des consœurs me donnent des claques dans le dos. Honnêtement, c’est ce qui me fait le plus plaisir au monde. Denis Villeneuve

Regardez l’entrevue à Tout le monde en parle :

Entrevue avec Denis Villeneuve

Tout le monde en parle, dimanche 20 h sur ICI Télé