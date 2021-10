Julien Clerc en prolongation surprise pour Monique Giroux

Monique Giroux, c’est plus de 30 ans de radio, d’entrevue et d’amitié durant lesquels elle a fait rayonner la musique et la chanson française. La soirée était à la hauteur!

L'animatrice Monique Giroux et sa conjointe Renée Pageau. Photo : Attraction

En fin d’émission, l’auditoire a pu profiter en exclusivité sur le web d’un pot-pourri de trois chansons : Les Champs-Élysées, Ailleurs et Comment tu vas?

Marjo chante Ailleurs. Photo : Attraction

En direct de l'univers, le samedi à 19 h.