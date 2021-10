Regardez le débat pour la mairie de Montréal, animé par Patrice Roy

ICI Télé et ICI RDI présentent un débat diffusé en direct de la Maison de Radio-Canada entre les deux candidats les plus susceptibles d’accéder à la mairie de Montréal le 7

novembre prochain, Valérie Plante et Denis Coderre.

Lundi 25

octobre 2021 de 18 h à 19 h

Patrice Roy sera le modérateur du débat qui portera sur les thèmes du logement, de la mobilité, de l’économie, des services aux citoyens, de la sécurité et de l’environnement. Des questions enregistrées au préalable par des citoyens et citoyennes seront posées aux candidats.

Regardez le débat