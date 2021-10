Le retour des Chefs! au printemps

La onzième saison des Chefs! avait été reportée l’an dernier en raison de la première vague de la COVID-19. La pause a donné l’occasion à l’équipe de faire quelques changements à la formule de l’émission. La production voulait notamment mieux refléter la place croissante des femmes dans la restauration. C’est pourquoi elle a procédé au recrutement de deux femmes chefs, et non les moindres. Colombe St-Pierre agira à titre de mentore cette année en remplacement de Daniel Vézina, et Isabelle Deschamps-Plante s’ajoutera au jury pour y apporter son expertise en pâtisserie.

Élyse Marquis sera de retour à l’animation. Jean-Luc Boulay, Normand Laprise et Pasquale Vari seront également de retour comme juges.

Parlons des recrues

La mentore Colombe St-Pierre

Colombe St-Pierre est une chef réputée et très respectée dans le milieu de la restauration. Passionnée par le métier depuis plus de 20 ans, cette autodidacte met tout en œuvre pour valoriser les produits du terroir.

Elle a été élue Chef de l’année lors des premiers Lauriers de la gastronomie québécoise, et son restaurant Chez St-Pierre s’est hissé au 38e rang dans le prestigieux palmarès de Canada’s 100 Best en 2020. Elle est très respectée dans le milieu de la restauration pour la créativité qu’elle déploie dans la mise en valeur des produits du terroir.

Le mandat de mentorat sera attribué chaque saison à une personne différente.

La juge Isabelle Deschamps-Plante

Isabelle Deschamps-Plante s’ajoute maintenant aux juges. Elle apportera au panel son expertise en pâtisserie. Elle a été chef pâtissière notamment au restaurant Le 47e parallèle et au Musée de la civilisation à Québec. Depuis plus de cinq ans, elle est chef de cuisine pour les cafés et les comptoirs Ricardo.

Isabelle Deschamps-Plante connaît bien le plateau des Chefs! puisqu’elle s’est rendue en finale lors de la quatrième saison, en 2013, ainsi qu’à La revanche, en 2014. Elle a remporté la même année la compétition Fromages d’ici.

Les chefs!, de retour au printemps 2022

Pour ceux et celles qui aimeraient tenter leur chance à cette compétition culinaire, inscrivez-vous en ligne avant le lundi 8 novembre 2021 à 17 h.