Famille cherche médecin : des solutions

[Faire de] la médecine familiale, c’est comme être un canif suisse. Dr Simon-Pierre Landry

À l’émission On va se le dire, la discussion sur la difficulté à trouver un ou une médecin de famille a animé Sébastien Diaz, Patrice Michaud, Boucar Diouf, Manal Drissi et Sophie Faucher.

Le Dr Simon-Pierre Landry sur le plateau d'On va se le dire Photo : Pamplemousse média

Valoriser la médecine familiale

Le Dr Landry nous rappelle que les années Barrette ont contribué à dévaloriser la médecine familiale au profit de la médecine spécialisée. En mettant en relief le lien avec les patients plutôt que le salaire mirobolant de la spécialisation, on pourrait attirer plus de candidats et candidates.

En vieillissant, je me rends compte que le contact avec le patient, en médecine familiale, est tellement intéressant! Les gens sont complexes. Quelque chose que je voyais simple finalement est extrêmement complexe. […] Ça attire beaucoup les étudiants en médecine de pouvoir se dire : “En tant qu’individu, je vais évoluer et je vais pouvoir adapter ma pratique là où je suis rendu dans la vie.” […] Ce n’est pas tant l’argent qui va les attirer, c’est plutôt le choix de pouvoir faire quelque chose d’intéressant. Dr Simon-Pierre Landry

Quelques autres solutions

En plus de valoriser la profession de médecin de famille, le Dr Simon-Pierre Landry propose d’autres voies.

Le télétravail

La pandémie a mis de l’avant cette façon de pratiquer la médecine qui devrait se prolonger.

Il y a eu de l’abus, alors le balancier est en train de revenir vers un meilleur équilibre. Là, je dirais qu’on vise à peu près 30 %. Trente pour cent de ce que je fais peut être fait par téléphone, par Zoom, par Teams, peu importe. Dr Simon-Pierre Landry

La sensibilisation de la population

Pour désengorger les hôpitaux, la prévention fait bien sûr partie des solutions. Il faudrait également informer davantage la population sur ce qui peut être fait à la maison sans consulter de médecin.

On peut augmenter l’offre de service, donc former plus de médecins, mais on peut aussi diminuer la demande pour les services des médecins. Dr Simon-Pierre Landry

Les solutions farfelues de Manal Drissi et de Boucar Diouf

Manal Drissi sur le plateau d'On va se le dire Photo : Pamplemousse média

La chroniqueuse Manal Drissi explore une avenue pour remédier à la situation.

Moi, je me cherche une famille qui a déjà un médecin. Comme ça, je peux juste l’intégrer, ça va peut-être être plus rapide! Manal Drissi

Boucar Diouf sur le plateau d'On va se le dire Photo : Pamplemousse média

Pour ce qui est de Boucar Diouf, il remet son destin entre les mains de son fils.

Moi, j’ai demandé à mon fils d’aller en médecine. C’est la solution! Je suis pour la liberté de choix : “Tu feras ta médecine dans l’université de ton choix.” Boucar Diouf

La pénurie de médecins de famille au Québec

