Les 20 ans de L’épicerie en 6 reportages-phares

Le palmarès de Denis Gagné

1- Révolution biologique à l’école

Révolution biologique à l’école

Denis Gagné a été charmé par le Danemark : les stationnements souterrains qui laissent plus de place aux parcs, les nombreux déplacements à vélo et, surtout, la volonté des autorités à offrir des menus biologiques à la population.

Ils arrivent à faire en sorte que tout est bio ou local, à moindre coût, dans toutes les institutions gouvernementales et municipales. Denis Gagné

Il s’est rendu dans ce pays scandinave en 2017 et nous a rapporté quelques beaux sujets.

Voyez les reportages « Révolution biologique à l’école », « Classe-bouffe au Danemark » et « Bien manger à l’hôpital ».

2- Service à la carte dans les hôpitaux

Ce reportage montre une façon de faire qui a fait ses preuves dans les hôpitaux de la Nouvelle-Écosse : les personnes hospitalisées téléphonent à la cafétéria pour commander un repas adapté à leur goût et à leur condition de santé.

Hôpitaux : des milliers de patients à nourrir chaque jour

Tout est fait frais, il n’y a pas de perte; on fait des économies et le patient est content. Denis Gagné

Voyez l’émission « Hôpitaux : des milliers de patients à nourrir chaque jour »

3- Personnes âgées en état de dénutrition

Denis Gagné a constaté avec tristesse que de nombreuses personnes, avec l’âge et la solitude, cessent de bien s’alimenter. On se rend compte de leur grave état de dénutrition lorsqu’elles sont hospitalisées ou vont vivre en Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Si tu regardes ce qu’on servait dans l’assiette, c’était épouvantable! Une bouette brune pas agréable , raconte-t-il. Rien pour redonner l’appétit. Il note qu’il y a quand même une amélioration aujourd’hui. Ce sujet, suivi par L’épicerie, avait fait réagir le public. C’est par la suite que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette à l’époque, était allé manger dans un CHSLD sous l’œil des caméras des médias.

Le palmarès de Johane Despins

4- Un guide alimentaire révolutionnaire au Brésil

On avait décidé d’aller au Brésil parce qu’on parlait beaucoup de la refonte du Guide alimentaire canadien. Il y avait un chercheur canadien qui avait travaillé avec une équipe brésilienne , raconte Johane Despins, qui a été enchantée de faire ce reportage en 2016.

Un guide alimentaire révolutionnaire

La grande force de ce guide révolutionnaire n’était pas de parler de portions, de gras, de sel ou de sucre; c’était plutôt d’encourager à retrouver le plaisir de manger, de s’attabler en famille et de cuisiner.

« C’était super stimulant de voir que ce guide alimentaire contenait des messages d’une grande simplicité et qui était, mot pour mot, le même mandat qu’on se donnait à L’épicerie », mentionne-t-elle.

Regardez le reportage « Brésil : un guide alimentaire révolutionnaire ».

5- Côte-Nord : un panier d’épicerie coûteux

La réalité des déserts alimentaires trouble grandement Johane Despins. L’animatrice a couvert le sujet en donnant l’exemple de la Côte-Nord. « Quand on sort des grands centres, s’il n’y a pas d’épicerie, on est desservi par les dépanneurs et il n’y a pas de viandes fraîches – c’est juste du congelé – et ça coûte trois fois le prix », dit-elle.

Côte-Nord : un panier d’épicerie coûteux

Les aliments coûtent une fortune et ce n’est pas censé être aussi cher. On est supposé avoir des réglementations qui empêchent ça. Johane Despins

Près d’un demi-million de Québécois et Québécoises n’ont pas d’épicerie à moins de 15 minutes de leur domicile, en ville comme à la campagne.

Voyez les reportages « Côte-Nord : un panier d'épicerie coûteux » et « Côte-Nord : des solutions au désert alimentaire ».

6- Dans les coulisses des cuisines solidaires

Dans les coulisses des cuisines solidaires

Johane Despins a été fort touchée par l’élan de solidarité qui a mené à la création des cuisines solidaires au début de la pandémie.

L'idée est de prendre des aliments destinés à la poubelle, de les transformer dans des cuisines inutilisées de restaurants fermés en raison de la pandémie, pour finalement les distribuer dans les banques alimentaires.

Les cuisines solidaires montrent ce qu’on est capable de faire si on se retrousse les manches. Johane Despins

Voyez le reportage « Dans les coulisses des cuisines solidaires ».