District 31 : le repos de Gabrielle

Alerte divulgâcheur : regardez l’épisode d’aujourd’hui avant de poursuivre votre lecture.

On savait que le personnage joué par Geneviève Brouillette, Gabrielle, était fragile. Mais depuis l’annonce de la mort de Stéphane Pouliot, c’est toute l’équipe d’enquête qui a besoin de soutien. Malgré le fait que son équipe lui ait répété à plusieurs reprises qu’elle devait prendre une pause, et même qu’elle était une nuisance en ce moment, la lieutenante Simard a fait à sa tête. La gang a besoin de moi.

Carl St-Denis Photo : Aetios Productions

Ça ne pouvait pas continuer

C’est là que le grand patron du SPGM, Carl St-Denis, a dû intervenir dans une scène douce et triste à la fois. « Là, c’est pas ton DG qui parle, c’est ton ami, et ton ami veut que tu prennes du temps pour toi. La gang a besoin de quelqu’un de solide pour les sortir du marasme dans lequel ils sont en train de s’enfoncer. »

Geneviève Brouillette dans le rôle de Gabrielle Simard Photo : Aetios Productions

Pis cette personne-là, c’est pas moi? Gabrielle Simard, en pleurs devant le directeur général

Carl St-Denis doit-il vraiment lui rappeler qu’elle a vécu plusieurs deuils? « Pas un, pas deux, trois! Ton père, ton mari et Stéphane. Il faut que tu penses à toi. J’t’aime trop, Gabrielle, pour te laisser aller comme ça et tu sais que j’ai raison. C’est pas la police, c’est pas ta job, c’est toi! C’est une question de temps avant qu’on te ramasse par terre. »

Les portes du 31 vont toujours être ouvertes pour toi, Gabrielle, mais il faut que tu prennes soin de toi. […] Je ne gère pas des crimes ici, je gère des humains, pis là, j’en peux plus de te voir aller sans rien dire. Il faut que je fasse le ménage. Le commandant Daniel Chiasson

Un repos forcé transformé en départ

Avec son orgueil et sa fierté légendaire, Gabrielle annonce son départ à l’équipe : C’est ma décision à moi. Il n’y a personne qui m’a tordu le bras. Mais je suis rendue au bout de ma route. Malgré les drames, je vais garder un souvenir précieux de mon passage au 31. Ne rajoutez rien, parce que je ne m’en remettrai pas.

Elle part en pleurs. Surgit une musique triste, tout le monde a la mine basse. Bruno pleure Poupou. Patrick le réconforte. Mais il faut qu’on avance au poste : il faut trouver les coupables du meurtre et trouver quelqu’un pour le poste laissé vacant par Gabrielle.

La suite

D’ailleurs, avec ce qu’on a vu du leadership de Patrick cette semaine, serait-il possible d’imaginer un lieutenant Bissonnette? Ou Yves Jacob, qui semble avoir plus d’un tour dans son sac?

Les funérailles de Stéphane Pouliot ont aussi été évoquées. Gabrielle semblait dire qu’elle y serait? La reverra-t-on dans ce contexte?

Mention spéciale au commandant Chiasson, qui tel Carey Price, s’ouvre de plus en plus sur ses émotions et sa santé mentale : « Il est fait fort, le gros Chiasson, il est tough, mais euh, la mort de Stéphane, ça m'est rentré dedans pas mal. Je suis pas fait en bois, moi, pour les perdre un après l’autre de même, je les aime comme mes enfants. »

« Une autre belle aventure de ma carrière d'actrice qui prend fin. »

District 31, du lundi au jeudi à 19 h, sur ICI Télé