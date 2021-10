Sébastien Diaz en crise de la quarantaine?

Sébastien Diaz a eu 40 ans! Et qui dit 40 ans dit souvent crise de la quarantaine. Est-ce que c’est le cas de l’animateur?

À On va se le dire, Sébastien Diaz parle de la crise de la quarantaine avec la sexologue Louise Sigouin. Discussion intéressante avec la participation de Pierre-Yves Lord, Paul Journet, Émilie Perreault, Benoit McGinnis, Alex Perron, Philippe Beauchemin et Dumas.

La crise de la quarantaine est-elle inévitable?

S’acheter une voiture de luxe, quitter son emploi ou Bianca sur un coup de tête, voyager autour du monde en voilier? Est-ce que tous ces clichés associés à la crise de la quarantaine guettent inexorablement Sébastien Diaz?

La sexologue Louise Sigouin nous explique (plus sérieusement) cette période de remise en question qu'elle préfère qualifier de souhaitable plutôt que d’inévitable. Elle trouve le terme crise trop négatif. On pourrait plutôt parler de remise en question associée à ce stade de nos vies.

Louise Sigouin, sexologue Photo : Radio-Canada/Photo par Pénélope Roy Dumouchel

Les êtres humains changent, alors les différentes facettes de leur vie doivent suivre ou s'adapter. Cette remise en question survient souvent à la suite d’un élément déclencheur comme une perte d'emploi, une rupture, une maladie, un divorce, (mettez ici le malheur de votre choix), etc.

Louise Sigouin nous conseille de nous arrêter avant de réaliser soudainement que notre vie n’est pas celle que nous avions souhaitée. Il est préférable de nous questionner avant que la crise survienne.

Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je réponds à mes vrais besoins? Ma vie a-t-elle un sens?

On ne veut pas toujours entendre la réponse à ces questions, mais vaut mieux faire des mises à jour régulièrement, revoir ses choix et se réaligner sur ses valeurs, et ce, sur tous les plans.

Louise Sigouin conseille de faire des mises à jour sur : la fidélité

les amours, le couple

la sexualité

les finances

les enfants, la famille

les voyages

la carrière

Une voiture de luxe ou un voyage autour du monde?

Sans vouloir stigmatiser ou généraliser les réactions selon le genre, la sexologue remarque dans sa pratique que les hommes ont tendance à vouloir nourrir leur besoin de séduire ou encore à se faire un gros plaisir de façon imprévisible comme se procurer des objets de luxe, par exemple une voiture, tandis que pour les femmes, c’est beaucoup plus un sentiment d’être inutile qui se fait sentir. Elles ont besoin de donner plus de sens à cette démarche et à y mettre plus de cœur en réorganisant leur vie d’une façon plus globale.

La sexologue Louise Sigouin explique le phénomène, regarder la vidéo :

La crise de la quarantaine

On associe souvent cette crise de la quarantaine aux personnes en couple, mais la sexologue précise que les célibataires devraient également se questionner.

Quoi de mieux contre la crise de la quarantaine qu’une prestation de Dumas? L’artiste offre une chanson d'anniversaire à Sébastien Diaz pour sa fête de 40 ans, le chanceux!

Profitons-en!

Regarder la prestation de Dumas

Un cadeau de Dumas

