Les amours toxiques à la télé!

L’autrice a pris l’exemple de la relation amoureuse entre Carrie Bradshaw et Mister Big, de Sex and the City, pour montrer que les histoires d’amour super romantiques sont peut-être aussi teintées de violence psychologique. Et est-ce que les fictions influencent nos vécus? Probablement, oui.

Mr Big, joué par l'acteur Chris Noth, a plusieurs fois été en couple avec Carrie Bradshaw, interprétée par Sarah Jessica Parker, dans la série Sex and the City. Photo : Getty Images/Getty Images

J’en ai parlé avec India Desjardins :

Vous avez écrit une vingtaine de livres : de la fiction pour enfants, ados et adultes, des bandes dessinées et, au printemps 2021, cet essai sur les fictions romantiques du petit écran.

Qu’est-ce qui était important de dire avec ce livre?

Je voulais mettre des mots sur des choses que j'observe. Et je voulais valider mes observations et en faire part. Et qui sait amener une prise de conscience sur comment on représente les relations amoureuses. Comment les pense-t-on? Est-ce qu’on les voit toujours de la même manière? Y a-t-il de nouvelles façons de les montrer? Et y a-t-il une éducation à faire sur la violence psychologique?

À force d’être exposés à des relations amoureuses conflictuelles, voire violentes, qui se finissent bien, est-ce que ça a un impact sur nous, sur nos relations?

Loin de moi l’idée de porter une accusation, c’est une réflexion. Je ne veux pas brimer la liberté de création ni pointer du doigt, c’est même pour ça que j’ai pris une vieille série, Sex and the City, qui, à ma surprise, revient au goût du jour.

Mon intention, c’était de parler de violence psychologique. Et je suis passée par une série. Je me sens parfois en relation avec des séries télé, pour moi c’est quasiment comme raconter des anecdotes des gens près de moi. India Desjardins

Quand avez-vous eu le déclic pour ce livre?

C’est arrivé avant d’écrire mes livres d’Aurélie Laflamme, donc il y a plus de 10 ans. C’est même une des raisons qui m’ont poussée à écrire Aurélie : elle a plein d’amies filles, peu de rivalités féminines, des réconciliations entre elles, et mon personnage fait des choix sains dans ses relations amoureuses.

Mes romans d’Aurélie et La mort d’une princesse, c’est ma réaction aux relations amoureuses qu’on me présentait. J’ai déconstruit certains codes de la comédie romantique : être attirée par un autre genre d’homme par exemple! India Desjardins

Aurélie Laflamme, les pieds sur terre, de Nicolas Monette Photo : Téléfiction Distribution

Avec l’essai, je voulais aller chercher les connaissances et montrer mon enquête en temps réel. Mon ressenti était-il valide? Je pense que j’ai trouvé des réponses claires et nuancées à la fois. Et ça m’a permis d’évoluer comme créatrice.

Bon! India, ma grande question est en deux volets : avez-vous des recommandations pour écrire de nouvelles histoires romantiques? Et avez-vous des conseils à donner aux spectateurs et spectatrices qui écoutent des séries de fiction pour les aider à déceler la violence?

Hum. (Réflexion) Je ne serais vraiment pas à l’aise de donner des conseils aux créateurs et créatrices. C’est pour ça que j’ai fait l'essai. J’espère que le public va le lire et voir les fictions d’une autre façon. Et oui! J’espère que des créateurs et créatrices vont le lire.

Déjà, en partant, le test de Bechdel est une très bonne base quand on écoute une série ou un film. Est-ce que deux femmes se parlent entre elles, et d’autres choses que d'hommes? Comment présente-t-on les femmes : les mères, les maîtresses, les sœurs? Juste se poser cette question-là! Est-ce qu’on est toujours dans les mêmes clichés? Et comment présente-t-on les hommes?

Posez-vous plus de questions sur ce que vous voyez!

Il y a des films et des séries que je vais toujours aimer et réécouter, mais maintenant je les vois différemment. India Desjardins

Au Québec, on a plusieurs femmes scénaristes et autrices, on est chanceux. On est aussi très exposés à la culture américaine et on a besoin de petites mises à jour sur la représentation des femmes et des relations amoureuses non toxiques.

Merci India!

Bon, maintenant, je vous mets au défi de retourner voir certaines relations mythiques de notre petit écran. Et je vous propose même de vous faire une échelle de WOW! mon objectif de relation amoureuse à Je n’avais pas vu ça de même avant, mais là j’ai un peu mal au cœur .

Pete et Lola dans Chambres en ville

Nadine et Patrick dans District 31

Marc et Suzie dans Lance et compte

Donalda, Alexis et Séraphin dans Les pays d'en haut

Guy et Sylvie dans Un gars, une fille

Ti-Mé et Môman dans La petite vie

Rémi et Francine Duval dans Jamais deux sans toi

Carlos et Lyne dans Les Invincibles

Virginie et Bernard dans Virginie

Rose-Anna et Joseph Arthur dans Le temps d'une paix

Madame Bourette et Ti-Mine dans À plein temps (hihihi)

Émilie Bordeleau et Ovila Pronovost dans Les filles de Caleb