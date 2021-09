Quoi voir sur ICI Tou.tv cet automne

Les nouveautés

Sans rendez-vous, comédie avec Magalie Lépine-Blondeau

Magalie Lépine-Blondeau Photo : Aetios

Sans rendez-vous sur ICI Tou.tv Extra à partir du 30 septembre

Dans cette série écrite par Marie-Andrée Labbé (Trop), Magalie Lépine-Blondeau joue une infirmière-sexologue qui a de la difficulté à laisser sa blonde.

Doute raisonnable avec Julie Perreault et Marc-André Grondin

Julie Perrault/Un doute raisonnable Photo : Aetios

Doute raisonnable sur ICI Tou.tv Extra à partir du 14 octobre 2021

Une équipe policière enquête sur des crimes sexuels.

Le monde de Gabrielle Roy, une fiction sur la célèbre écrivaine

Le monde de Gabrielle Roy, mettant entre autres en vedette Martine Francke Photo : Radio-Canada

Le monde de Gabrielle Roy, sur ICI Tou.tv Extra en décembre 2021

Les huit récits qui constituent cette série sont adaptés de l'œuvre et de la vie de l’écrivaine manitobaine.

Lou et Sophie, deux amies en année sabbatique après le secondaire

Lou et Sophie, écrite par Yannick Éthier et mettant en vedette Jade Charbonneau et Zeneb Blanchet Photo : Radio-Canada

Lou et Sophie, sur ICI Tou.tv Extra en décembre 2021

Avec Jade Charbonneau, Zeneb Blanchet, Sophie Cadieux et Hubert Proulx

De Pierre en fille, avec Julianne Côté et Patrice Robitaille

De Pierre en fille, écrite par Julianne Côté qui partage les rôles-titres avec Patrice Robitaille Photo : Radio-Canada

De Pierre en fille, sur ICI Tou.tv Extra en avril 2022

Il s’agit de la première série écrite par la comédienne Julianne Côté.

Pour toi Flora, une fiction sur l’héritage douloureux des pensionnats autochtones

Pour toi Flora, Virginie Fortin et Antoine Pilon Photo : Radio-Canada

Pour toi Flora, sur ICI Tou.tv Extra en mai 2022

Cette minisérie est inspirée des témoignages de plusieurs centaines de familles du Québec. On y raconte l’histoire de deux jeunes Anishinaabes, de leur enfance, dans les années 60, lorsqu’ils sont arrachés à leurs parents par les Oblats, jusqu’à nos jours, plus de cinq décennies plus tard, où les conséquences de cet événement les hantent.

Écrite et réalisée par Sonia Bonspille Boileau, avec Dominique Pétin, Virginie Fortin, Samian et Antoine Pilon

Larry, la nouvelle série de Stéphane Bourguignon

Larry, de l'écrivain Stéphane Bourguignon et le réalisateur Patrice Sauvé. Photo : Radio-Canada

Larry, sur ICI Tou.tv Extra en juin 2022

Larry, un policier infiltrateur à la retraite, décide de retrouver qui a tiré sur sa conjointe, France, paraplégique après s’être retrouvée par hasard au milieu d’un échange de coups de feu entre deux gangs rivaux.

Écrite par Stéphane Bourguignon et réalisée par Patrice Sauvé, avec Benoit Gouin et Monique Spaziani.

Dors avec moi, une histoire sur le deuil d’un enfant avec Sophie Cadieux

Dors avec moi, sur ICI Tou.tv en janvier 2022

Depuis la mort accidentelle de sa fille Camille, Laurence n’est plus elle-même. Convaincue de l’avoir retrouvée malgré sa mort, elle s’attache à la fillette fantôme. Jusqu'où Laurence ira-t-elle pour apaiser la douleur d'avoir perdu son enfant?

Géolocaliser l'amour, l’adaptation du roman de Simon Boulerice

Simon Boulerice était reconnu comme auteur avant de devenir scénariste. Photo : Autre banque d’images/Camille Tellier

Géolocaliser l’amour sur ICI Tou.tv en mai 2022

Un jeune trentenaire s’en remet à des applications de rencontre pour dénicher l’âme sœur. Une succession de rencontres fortuites et de conquêtes sexuelles l’amène aux quatre coins de Montréal, où il s’acoquine avec une faune urbaine pour le moins diversifiée, y laissant chaque fois un peu de sa dignité.

Pa t’mentir ou l’art de démystifier les tabous

Pa t’mentir sur ICI Tou.tv en février 2022

Schelby Jean-Baptiste et ses complices, Keithy Antoine et Irdens Exantus, posent un regard éclairé sur des sujets d’actualité délicats en compagnie d’artistes ainsi que de citoyennes et citoyens engagés. Leur objectif est de démystifier certains tabous liés aux communautés noires et multiethniques, et d’ouvrir les dialogues pour créer des ponts entre les cultures.

Les retours