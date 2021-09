10 minutes d’improvisation qui donnent un nouveau spectacle

En 2019, Louis-José est au cœur d’une rupture amoureuse douloureuse très médiatisée. Un soir, à la fin de Préfère novembre, qu’il présente à L’Olympia de Montréal, il commence à improviser sur les peines d’amour et sur son retour au célibat. Ces 10 minutes d’improvisation seront le point de départ de son nouveau spectacle.

Bien avant la pandémie, l’humoriste avait décidé que son prochain spectacle se ferait dans de petites salles, lui pourtant habitué aux assistances impressionnantes.

C’est un choix, ce n’est pas un effet de la pandémie. C’est une décision que j’avais prise autour de 2019 de faire une tournée modeste, autant dans le volume et dans la durée que dans son étendue, de faire un an ou un peu moins un spectacle en mode plus acoustique et intime.

Louis-José Houde