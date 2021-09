Gildor Roy, chouchou dans notre écran et dans nos oreilles

Pour moi, Gildor Roy, c’est Ghislain Chabot dans le film Karmina. Pour d’autres, c’est Germain Langlois de la série télé Km/h, et pour plusieurs (voire tout le Québec), il est maintenant et à jamais le lieutenant Daniel Chiasson de District 31.

Les Enfants de la télé consacre sa première émission spéciale tête d'affiche de la saison au chanteur, animateur et comédien Gildor Roy. Avec Michel Barrette, Sonia Vachon, Martin Drainville, Suzanne Champagne, René-Richard Cyr, Éric Nolin, Roxanne St-Gelais et Sébastien Delorme.

Les policiers et les méchants

Enquêteur, vilain, policier, criminel… il a le gabarit parfait pour ces rôles! Il enquête ou il casse des jambes! Bien sûr, il y a beaucoup plus que ça dans son parcours, mais c’est vrai qu’il est très crédible dans ce genre de personnages. Y'a pas grand-différence entre les deux, des fois , dit Gildor Roy sur le plateau des Enfants de la télé.

De la Florida à Hosanna

Gildor Roy, commandant du District 31

C’est un gros rôle, c’est beaucoup de travail, mais l’acteur affirme qu’il ne se tannera jamais de jouer dans cette série. Il veut aller jusqu’au bout. C’est l’auteur Luc Dionne qui décidera de la fin de son personnage. Sur ce plateau, Gildor, en tant qu’humain, a aussi un très grand rôle :

Gildor Roy joue Daniel Chiasson dans District 31 Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

C’est notre père, c’est lui qui met la bonne ambiance. [...] Des fois, c’est stressant, et c’est lui qui calme le jeu. [...] Sa présence est super importante. Sébastien Delorme

Homme de théâtre, de musique et de cinéma

Nous avons pu voir l’étendue du talent de ce chanteur, animateur et acteur grâce à plusieurs beaux rôles. De la comédie au drame, en passant par la publicité et l'humour, il a plus d’une corde à son arc.

Gildor Roy sur le plateau de Bonsoir bonsoir! Photo : La production est encore jeune/Karine Dufour

Quelques points intéressants