Kratom, une tisane qui tue dans District 31 (et dans la vie)

Dans District 31 cette semaine, un jeune de 23 ans est mort d’une surdose de tisane de kratom. Les deux sergentes-détectives enquêtent.

Elles apprennent que la consommation de kratom n’est pas illégale, mais qu’il est interdit d’en vendre. L’importation n’est pas défendue, mais ça dépend de la quantité importée, comme le mentionne Denis Corbin (Paul Doucet), de la brigade des stupéfiants. On ne sait pas grand-chose encore de ce nouveau personnage que plusieurs, sur les réseaux sociaux, semblent trouver louche.

On peut en apprendre plus sur cet arbre d’Asie du Sud-Est dont on utilise les feuilles sous diverses formes dans un reportage d’Enquête consacré au kratom.

On se rappelle qu’à la quatrième saison, un autre reportage d’Enquête avait inspiré Luc Dionne pour une intrigue sur un homicide commis sous l’influence de l’ayahuasca, une boisson hallucinogène originaire de l’Amazonie.

Ce qui est dit dans le reportage d’Enquête

Kratom : la tisane qui peut tuer

Le kratom : un piège

Le problème avec le kratom, c’est que quand on dépasse les doses, là, on développe des effets du type opioïde, comme on voit avec la morphine, le fentanyl ou l’héroïne. – Marie-Ève Morin, médecin de famille

Ce qu’il faut savoir

Cette plante a été commercialisée comme étant une solution de rechange aux opioïdes, mais peut créer une dépendance.

On estime le nombre de personnes qui consomment du kratom à 15 millions aux États-Unis.

4800 tonnes de Kratom entrent chaque mois aux États-Unis.

Il est légal d’en faire pousser chez soi, mais il est interdit d’en vendre.

Aux États-Unis, on fait état d’une centaine de décès liés au kratom.

Au Québec on compte 3 décès, et 8 ailleurs au pays.

En conclusion