Le père policier d’Anne-Élisabeth Bossé l’inspire pour un rôle

En février dernier, on apprenait que la troisième saison de Plan B mettrait en vedette Annie-Élisabeth Bossé. Elle y incarnera Mylène, une policière de 39 ans qui traverse une période difficile après avoir rompu avec son conjoint, Guillaume (Pierre-Luc Brillant).

Radio-Canada s’est rendue sur le plateau de l’émission Plan B, lors du 23e jour de tournage, pour discuter entre autres avec Anne-Élisabeth Bossé.

Se mettre dans la peau d’une policière

Anne-Élisabeth Bossé raconte que son père était policier. Lorsqu’elle en parle, elle sourit, et on comprend l’affection qu’elle a pour ce métier. Alors qu’elle préparait le rôle, elle a aussi regardé les policiers et policières dans la rue et elle s’est entraînée.

Un personnage contradictoire et complexe

Anne-Élisabeth Bossé décrit Mylène, son personnage, comme une femme qui peut facilement s’oublier dans son travail, et ajoute qu’elle est intense.

Si vous n’avez jamais écouté la série Plan B, il faut savoir que plusieurs vies parallèles y existent : on revoit certains moments vécus avec un décalage. Les acteurs et actrices rejouent les mêmes scènes, sans qu’elles soient identiques, et c’est tout un défi pour Anne-Élisabeth de travailler de cette façon. La comédienne n'était pas certaine d’y arriver lorsqu’elle a reçu les textes; elle avec comme truc de faire des tableaux pour s’y retrouver.

On ne joue pas un film au complet, on joue plein de petits moments. Je me concentre sur la scène que je dois jouer et c'est tout. Et la script-éditrice est mon ange gardien sur le plateau. Anne-Élisabeth Bossé

Pourquoi Mylène accepte-t-elle le Plan B?

C'est l'histoire de Mylène Clermont, policière de 39 ans, qui traverse un divorce et qui a un rapport difficile avec des hommes. Elle va arriver sur une scène de drame conjugal qui va l'interpeller et elle va se demander si elle peut changer les choses. Elle va utiliser Plan B pour changer les choses. Au fil des épisodes, c'est elle-même qu'elle va changer , dit le réalisateur Jean-François Asselin.

