Sans rendez-vous, une nouvelle comédie avec Magalie Lépine-Blondeau

Sans rendez-vous, à partir du 30 septembre sur ICI Tou.tv Extra

Au premier épisode, on voit Sarah (Magalie Lépine-Blondeau) qui revient au travail après un repos de trois mois à la suite de la mort d’une de ses patientes. L’infirmière retrouve ses collègues de la Clinique de santé sexuelle Lafontaine.

Sarah profite de son retour pour commencer une thérapie avec un rutilant psychologue (Stéphane Rousseau). On s’aperçoit qu’elle en a réellement besoin.

Voyez la bande-annonce de Sans rendez-vous

Bande-annonce

« Elle [Magalie Lépine-Blondeau] a présenté une Sarah complexe, drôle et touchante, au-delà de mes attentes », a dit Marie-Andrée Labbé à propos de la tête d’affiche de sa série.

Sara retrouve également de nombreux patients et patientes, dont une travailleuse du sexe interprétée par Anne Casabonne.

Dans Sans rendez-vous, on aborde des sujets comme la diversité sexuelle et de genre, les pratiques sexuelles inusitées, les ITSS, la contraception, les dysfonctions sexuelles, le travail du sexe, la santé sexuelle du couple, etc.

On voit en effet de drôles de cas. « Mon objectif n’est jamais de faire passer des gens pour des freaks. Si c’est le cas, on démystifie, après, grâce à la sexologue et au personnel, d’où peuvent venir ces déviances-là », raconte l’autrice.

On parle beaucoup de sexualité, mais aussi beaucoup d’intimité. Sans jamais tomber dans le jugement ou le ton moralisateur.

On aime :

la bonne trame sonore très diversifiée (Barry White, Men Without Hats, Jessie Reyez)

les personnages typés qui ne tombent pas dans la caricature facile

les dénouements de situations cocasses et surtout inattendus

l’absence de blagues de fesse clichées et convenues

Sans rendez-vous. Photo : Aetios/KarlJessy

Sans rendez-vous c'est :