5 émissions jeunesse à regarder cet automne

ICI Télé vous propose des émissions qui font une belle place à la diversité et qui racontent des histoires empreintes de respect et d’empathie sur fond de bonne humeur et d’émerveillement.

Quoi de mieux pour transformer les matinées automnales en petits moments plaisir?

Pour les enfants d’âge préscolaire

Ces trois émissions seront aussi offertes dans la Zone des petits.

Jon Pose, Miguel Tango et Min Photo : Dino Ranch Productions Limited

Dino ranch

C’est quoi : Ce sont les aventures rocambolesques de John, Min et Miguel, trois enfants qui habitent dans un ranch de dinosaures. Sous l’œil bienveillant de leurs parents adoptifs, la fillette et les deux garçons vivent de nouvelles expériences chaque jour, accompagnés de leurs fidèles dinosaures.

Les valeurs à l’honneur dans l’émission : L’esprit d’équipe, le respect, l’empathie envers les animaux, le sens de la famille.

Diffusion télé : Tous les samedis et dimanches à 7 h 15 à compter du 18 septembre

Le petit truc en plus : Les adorables frimousses des dinosaures et de leurs bébés.

Perky Photo : Dino Ranch Productions Limited

---

Kid Lucky et Jolly Jumper Photo : Mediatoon

Kid Lucky

C’est quoi : Ce sont les aventures du jeune Kid Lucky et de son cheval Jolly Jumper dans le Far-West. Entre corvées quotidiennes et école et brossage de dents, ce n’est pas facile de vivre pleinement sa vie de cow-boy, même si Kid et sa bande font preuve de beaucoup de créativité pour échapper aux contraintes ou se sortir d’un mauvais pas.

Les valeurs à l’honneur dans l’émission : La solidarité, la confiance en soi, la tolérance et le courage.

Diffusion télé : Chaque samedi et dimanche à 7 h 45 à compter du 18 septembre.

Le petit truc en plus : La diversité ethnique, culturelle et corporelle des personnages.

Les villageois Photo : Mediatoon

---

Chapelier et Lelièvre Photo : Avanti Groupe

C’est quoi : Alix, une fille de 7 ans, curieuse et imaginative, a l’habitude de se rendre dans l’espace de rangement sous l’escalier de la demeure familiale. Ce que sa mère, son père, son petit frère et sa grande sœur ignorent, c’est qu’il s’y trouve un passage menant à un autre monde où vivent des personnages étonnants...

Les valeurs à l’honneur dans l’émission : L’écoute, l’ouverture d’esprit et le sens du travail en équipe.

Diffusion télé : Du lundi au vendredi à 6 h 30, à compter du 13 septembre.

Jeux et applis : L’univers magique d’Alix se décline aussi en six jeux et en coloriages.

Le petit truc en plus : L’humour! Dans cette émission jeunesse, il y a beaucoup de farces et de jeux de mots, et les interactions entre les personnages sont très amusantes.

Distribution : Alix : Rosalie Daoust, Chapelier : Jean-Philippe Lehoux, Maman/Lapin : Cynthia Wu-Maheux (saison 1), Ines Talbi (saisons 2 et 3), Papa/Lelièvre : Luc Bourgeois, Lorie/Grande Patronne : Marilyn Castonguay, Léo/Gros-Coco : Alex Desmarais, Morse : Didier Lucien, Chef de la sécurité : Martin Héroux

Rosalie Daoust (Alix) et Inès Talbi (Lapin) Photo : Avanti

Didier Lucien (Morse) Photo : Avanti

Pour les enfants d’âge scolaire

Ces deux émissions seront aussi offertes dans la zone Jeunesse.

Lolo, Maxime et William Photo : Les Productions Defendu

C’est quoi : Au cours de l’année scolaire, Lolo, 11 ans, passe beaucoup de temps à écrire ses frustrations dans un carnet, ce qui lui permet de consigner les chicanes avec sa demi-sœur Mélie, les injustices familiales, ses nouvelles amitiés, dont William et la belle Justine, ses craintes, ses joies, et même les choses qui ne se disent pas…

Les valeurs à l’honneur dans l’émission : Le dépassement de soi, la solidarité, la bienveillance, la loyauté.

Diffusion télé : Chaque samedi à 9 h 30, à compter du 18 septembre.

Vidéos en coulisses et jeux-questionnaires (les quiz de Madame Michèle) : Vingt vidéos exclusives permettent aux enfants de découvrir les coulisses de l’émission et de tester leurs connaissances sur les personnages.

Le petit truc en plus : Enfants, ados et parents pourront se reconnaître dans les états d’âme que connaît Lolo. Les premières amours, la quête de soi et les questionnements existentiels se vivent à tout âge. Et il y a aussi la présence lumineuse de la comédienne Béatrice Picard qui incarne Tante Claire.

Distribution : Lolo : Loïc Bouffard, Maman : Sandrine Bisson, Papa : François Chénier, Amélie (Mélie) : Laura Compan, Tutu : Thomas Haché, Lulu : Victoria Bouchard, William: Loic Oliviera, Justine : Charlie Pierre, Maxime : Elliot Léonard, Madame Michèle : Samantha Fins, Tante Claire : Béatrice Picard, Kevin : Tiago Plourde, Frileux (lui-même)

Lolo et Justine Photo : Les productions Défendu

Béatrice Picard (tante Claire) Photo : Éric Myre

---

Finn, Vic et Aisha Photo : Slalom

Makinium

C’est quoi : Vic, Aïsha et Finn vivent à Mécanopolis, une ville de métal sur une planète désertique. La seule forêt de leur planète est enfermée derrière un mur, construit il y a longtemps par le peuple le plus puissant de la galaxie : les Majestueux. Un jour, les enfants découvrent un tunnel secret sous les débris de la dune de métal...

Les valeurs à l’honneur dans l’émission : Le sens du travail en équipe, l’entraide, la loyauté, l’ouverture d’esprit, la bravoure.

Diffusion télé : Dimanche à 9 h à compter du 19 septembre.

Vidéos exclusives : Huit vidéos humoristiques seront accessibles le 20 septembre.

Le petit truc en plus : Même si l’histoire se déroule dans un cadre futuriste, la série met en avant de grands enjeux de notre époque, dont le lien unique que nous tissons avec la nature qui nous entoure.

Distribution : Vic : Laurence Barrette, Aïcha : Emma Elle Paterson, Finn : Guillaume Gauthier, Baz : Félix Beauchamp, Clo : Vincent Leblanc-Beaudoin, Ly : Marie-Ève Beauregard, Yanel : Anie Richer, Béa : Léanne Désilets, Madame Ka : Marie-Evelyne Lessard, Nux : Pierre Simpson, Momo : Constant Bernard, Hag le grand : Richard J. Léger, Mutar 01 : Sébastien Lajoie