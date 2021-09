Le meilleur de la télé selon Chantal Lamarre

Chantal Lamarre animera le Gala d’ouverture des 36es prix Gémeaux le samedi 18 septembre à 20 h, présenté sur ICI ARTV et en webdiffusion.

Quel est ton premier souvenir comme téléspectatrice?

Chez Hélène, [Hélène Baillargeon] est vive, intéressante et me parle juste à moi. Mon souvenir est flou. Celle qui reprendra tous ces critères et me rendra folle d’elle est La souris verte. Je peux encore fredonner certaines de ses chansons. Cet univers doux et espiègle est un souvenir encore vibrant dans ma mémoire.

Qui est ton premier faible amoureux télévisuel?

Tous les princes des émissions de Fanfreluche, en particulier ceux joués par Hubert Gagnon. Le sommet du charme est le chien Tommy l’Écossais incarné par François Tassé [dans Grujot et Délicat].

Tommy l’Écossais incarné par François Tassé en 1970. Photo : Radio-Canada/LE COZ, André

En vieillissant, bien sûr que je trouvais Pierre Lalonde et Donald Lautrec irrésistibles. Je suis fière d’avoir eu la chance de le leur dire.

Quelle émission aimais-tu regarder en famille lorsque tes enfants étaient jeunes?

Nous aimions beaucoup Fifi Brindacier, les mêmes épisodes que j’ai vus enfant. Quelle grande série, quel personnage fort! Dommage que la traduction française soit si mauvaise. Avec mes enfants, nous adorions également la série Toc toc toc (nous avions visité le plateau), et plus tard, l’émission Le moment de vérité, animée par Patrice L’Ecuyer, nous a donné de grands frissons. Nous avons usé à la corde le coffret de Pop citrouille. Que c’était bon!

Chantal Lamarre dit avoir usé à la corde le coffret de Pop citrouille avec ses enfants. Photo : Radio-Canada/ LE COZ, André

Quelle émission a changé quelque chose dans ta vie?

Appelez-moi Lise. Son aisance, sa volubilité, son plaisir d’échanger avec ses invités. Il n’y avait pas meilleure que Lise Payette. Les talk-shows de nos jours ont perdu cette curiosité. Elle rendait tout le monde intéressant.

Quel personnage de télévision aurais-tu aimé être (pas jouer, mais être dans la vraie vie)?

Le Baron [dans le téléroman Avec le temps (de 1975 à 1977)]! Un excentrique dans un centre communautaire pour jeunes. Il était joué par l’incomparable Jean-Pierre Bergeron. Je voulais être Le Baron.

Chantal Lamarre voulait être Le Baron, interprété par Jean-Pierre Bergeron, dans le téléroman Avec le temps (1977). Photo : Radio-Canada/LE COZ, André

Quel générique d’émission mettrais-tu comme sonnerie de cellulaire?

L’air de Bobino. Ça me fait encore pleurer.

Y a-t-il une émission qui est un plaisir coupable pour toi?

Un souper presque parfait. Les gens, leurs menus, leurs tempéraments, leurs cuisines... ce n’est jamais plate!

« Les trouvailles de Clémence » en 1976. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Quelle émission aurais-tu aimé animer?

Les trouvailles de Clémence. Rencontrer des artisans, faire du Clémence, un show du matin aurait été le top du plaisir pour moi.

Quelle série ou quel téléroman as-tu regardé plusieurs fois?

Série noire. Ça se bonifie à chaque écoute. Les séries de François Létourneau sont dans une classe à part.

Les personnages de Denis et Patrick (François Létourneau et Vincent-Guillaume Otis) de l'émission Série noire. Photo : Radio-Canada/Productions Casablanca

Quelle émission te fait pleurer à tous les coups?

M’entends-tu? Je pleure et je ris aussi. Quelle réussite!

Quelle émission aimerais-tu que tout le monde voie?

La vie secrète des chansons. On apprend, ça titille l’esprit et l’animateur est formidable.

[Émission française en ligne sur TV5 UNIS]

Quelle émission qui n’est plus en ondes regrettes-tu?

Le francophonissime! Une joute avec des érudits à propos de la langue. Les quelques émissions retrouvées sur YouTube ont ravivé la joie que ce show me procurait.

De quelle vedette de la télé es-tu fan?

Marc Labrèche. Quand il est là, ce n’est pas plate. Marie-Louise Arsenault me fait le même effet.

Que regardes-tu comme sport à la télé?

Je regarde le tennis, les Olympiques et les événements comme le hockey quand on fait les séries et le Super Bowl. Un peu distraitement, je dois l’admettre.