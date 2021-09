Regardez l’émission Enjeux francophones : le débat

Les représentants et représentante des partis :

Mélanie Joly , Parti libéral du Canada

, Parti libéral du Canada Alain Rayes , Parti conservateur du Canada

, Parti conservateur du Canada René Villemure , Bloc québécois

, Bloc québécois François Choquette , Nouveau Parti démocratique

, Nouveau Parti démocratique Luc Joli-Cœur, Parti vert du Canada

Parmi les sujets abordés : la modernisation de la Loi sur les langues officielles, l’immigration francophone, l’éducation et les services de santé en français, le bilinguisme dans la fonction publique et bien plus.

Regardez Enjeux francophones : le débat

Enjeux francophones : le débat

Le débat de 60 minutes a été diffusé le mercredi 15 septembre à 20 h depuis le Centre national des Arts à Ottawa.

En reprise le dimanche 19 septembre à 12 h 30 (HE), sur ICI RDI, en débrouillage jusqu’au 30 septembre.

Ce débat est également diffusé sur TV5 Monde du 16 au 17 septembre sur tous les continents selon les divers fuseaux horaires.

Le jour du scrutin est le 20 septembre.

À propos des élections fédérales 2021 :

Suivez toutes les infos sur la campagne électorale

Évaluez votre position avec la Boussole électorale

Comparez les plateformes électorales des partis

Abonnez-vous à l’infolettre politique de Radio-Canada.

Regardez les autres débats de la campagne