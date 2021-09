Le meilleur de la télé selon Véro

Véronique Cloutier animera le Gala des prix Gémeaux le dimanche 19 septembre à 20 h, présenté sur ICI Télé et en webdiffusion.

Quel est ton premier souvenir comme spectatrice de télé?

J’étais fan finie de Passe-Partout et de Fanfan Dédé.

Quelle émission aimais-tu regarder en famille avec tes enfants durant leur jeunesse?

J’adorais Cornemuse. Je trouvais les acteurs extraordinaires et les textes tellement bien écrits.

Quelle émission ou documentaire t’a ouvert et sensibilisé à une réalité que tu ne connaissais pas?

Très fan de De garde 24/7. Je suis en admiration devant tout le personnel soignant qui consacre sa vie à prendre soin des autres.

Quel personnage de télévision aurais-tu aimé être (pas jouer, mais être dans la vraie vie)?

Plus jeune, je voulais être Suzie Lambert dans Lance et compte. Je la trouvais si belle et pétillante avec un fort caractère.

Quel générique d’émission mettrais-tu comme sonnerie de cellulaire?

Le thème de Beverly Hills, 90210 ou le générique de Lance et compte.

Y a-t-il une émission que tu aimes qui est un plaisir coupable?

Non, j’assume tout!

Quelle émission prétends-tu regarder juste pour flasher?

Aucune! Je suis même plutôt résistante aux grandes tendances. Je regarde peu les séries américaines à la mode ou alors je les regarde un an en retard.

Quelle émission aurais-tu aimé animer?

Star académie et En direct de l’univers.

Quelle série ou un téléroman as-tu regardé plusieurs fois?

Les trois premières saisons de Lance et compte

Quelle émission te fait pleurer à tous les coups?

Donnez au suivant me faisait pleurer à chaque émission.

Un extrait de la séquence d'ouverture de la série Lance et compte Photo : Lance et compte - Les Communications Claude Héroux - Facebook

Quelle émission qui n’est plus en ondes regrettes-tu?

Lance et compte [Sans surprise, on l’avait deviné, NDLR]

Que regardes-tu comme sport à la télé?

Parfois le hockey et le tennis.