Paternité, dépendance affective et transsexualité dans Toute la vie

Comme le dit si bien la productrice de la série :

Une bonne série, c’est d’abord une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire. Fabienne Larouche

Et elles seront nombreuses, les bonnes histoires, dans la troisième saison, qui commence mardi à 20 h.

Décortiquons-les :

Roy Dupuis interprète le personnage de Christophe L'Allier dans Toute la vie Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Christophe L’Allier (Roy Dupuis)

À la fin de la saison dernière, Christophe apprenait qu’il était père. Cette nouvelle le bouleverse. À l’École Marie-Labrecque, il défend avec vigueur, quitte à mettre son poste en jeu, la candidature de Derek, qui sollicite une place dans l’établissement.

Derek,, interprété par Henri Picard, dans Toute la vie Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Derek (Henri Picard)

Derek est un jeune père qui désire obtenir la garde de son fils. Sans le sou et en rupture avec sa famille, il se démène pour avoir gain de cause. Avec ce personnage, l’auteure Danielle Trottier démontre combien l’organisation de notre société freine l’implication des pères.

Lucas Arditti, interprété par Lé Aubin Photo : Aetios Productions

Lucas (Lé Aubin)

Lucas est un jeune homme trans qui interrompt temporairement son processus de changement de sexe afin de donner naissance à l’enfant qu’il porte.

Avant de créer ce personnage, et par souci d’authenticité, Danielle Trottier a consulté plusieurs hommes trans. De plus, une personne trans a lu tous les textes qui parlent de Lucas. Le comédien Lé Aubin, qui interprète ce personnage, est lui-même un homme trans, ce qui était très important pour l’auteure.

Margaux Couture, interprétée par Tiffany Montambault dans Toute la vie Photo : Aetios Productions

Margaux (Tiffany Montambault)

Margaux est une jeune fille mystérieuse. On ne sait pas trop comment la définir lorsqu’on la rencontre pour la première fois. Ce qui saute aux yeux, cependant, c’est la relation de symbiose et de dépendance qu’elle entretient avec sa mère. Mais derrière cette relation, combien de secrets y a-t-il à découvrir?

Mari-Jo Poirier interprétée par Philomène Bilodeau Photo : Aetios Productions

Mari-Jo (Philomène Bilodeau)

Contre l’avis de ses parents, et malgré sa sclérose en plaques, Mari-Jo choisit de poursuivre sa grossesse. Elle veut vivre toutes les expériences possibles pendant qu’elle en a encore la force.

Wivine Coulombe, interprétée par Marie-Madeleine Sarr Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Wivine (Marie-Madeleine Sarr)

Après avoir vécu quelques années en Afrique, Wivine revient au Québec pour poursuivre sa grossesse et ses études. C’est une étudiante brillante qui cache un lourd passé. Son premier examen médical en dévoile un peu plus sur son histoire.

Daphnée, interprétée par Marguerite Bouchard, dans Toute la vie Photo : Aetios Productions

Daphnée (Marguerite Bouchard)

Daphnée s’est retrouvée en prison pour y avoir fait entrer de la drogue, à la demande de son amoureux, Gabriel. Leur relation toxique pèse sur la vie de la jeune femme. Daphnée, prise dans l’engrenage de la violence conjugale, ne peut se détacher de Gabriel et du frère de ce dernier, Max, parce qu’ils sont sa seule famille.

Tina, interprétée par Hélène Bourgeois Leclerc dans Toute la vie Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Tina (Hélène Bourgeois Leclerc)

Tina a surpris ses collègues en quittant son poste à l’École Marie-Labrecque. Après plusieurs années à s’y donner corps et âme, elle se sent épuisée et elle a besoin de faire autre chose. Quels seront ses choix?

D’autres surprises

Au cours de la saison, d’autres comédiennes et comédiens s’ajouteront à la distribution. Pour l’instant, on sait que Bernard Fortin, Stéphane Jacques, Stéphane Demers et Myriam Leblanc viendront grossir les rangs de Toute la vie.

Toute la vie, mardi 20 h, sur ICI Télé