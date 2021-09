En direct de la rentrée surprend Mélissa Bédard

Regardez la prestation de Mélissa Bédard sur notre site Internet.

Mélissa Bédard et Bruno Pelletier chantent « Ensemble ». Photo : Attraction Image

Mélissa Bédard nous a parlé de Vous pouvez rêver, un documentaire sur le mieux vivre ensemble dans lequel des jeunes rencontrent des personnalités inspirantes de différentes communautés culturelles. La chanson Ensemble de Bruno Pelletier représente le mieux le documentaire selon elle.

Mélissa Bédard rêvait de faire cette chanson en duo avec Bruno Pelletier. Elle ne se doutait pas que l’interprête allait venir exaucer son voeu puisqu’en répétition, c’est notre complice Benoit McGinnis qui a fait la chanson avec elle.

Le prochain méchant dans District 31

On a également eu une primeur! On a appris qui serait le prochain méchant dans District 31 et il est même venu faire une prestation.

Dan Bigras jouera le rôle d’un criminel notoire, Ryan Robin dans la sixième saison de la populaire série.

France Beaudoin a donné le coup d'envoi à cette nouvelle saison télévisuelle automnale notamment avec Christine Beaulieu (L'œil du cyclone), Mélissa Bédard (Vous pouvez rêver), France Castel (Nuit blanche), Mickaël Gouin (Survivre à ses enfants), Patrick Lagacé (La traque), Magalie Lépine-Blondeau (Sans rendez-vous), Julie Perreault (Doute raisonnable), Dominique Pétin (Pour toi Flora), Karine Vanasse (Après) et Marie-José Turcotte (Pékin 2022).

En direct de l’univers, samedi à 19 h.