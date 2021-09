Amour romanesque, chasse au trésor et solidarité familiale

France Castel, Rose-Marie Perreault, Antoine Pilon, Michel Rivard, Valérie Blais, Marilyse Bourque et plusieurs autres sont les têtes d’affiche de cette nouvelle saga familiale. L’équipe de production nous a révélé cette semaine quelques détails sur le tournage et sur l’intrigue.

Julie Hivon a mis tout ce qu’elle aimait comme autrice et comme téléspectatrice dans cette fiction : une histoire de famille, des personnalités fortes, des conflits, de l’amour, de la solidarité.

J’ai envie de voir du rêve à l’écran! Une grande histoire d’amour entre Loulou [Rose-Marie Perreault] et Vincent [Antoine Pilon]. Je veux tenir en haleine les gens. Créer une histoire pleine de mystère dans laquelle il y a des indices, des pistes à suivre. Je joue avec les spectateurs et spectatrices, parfois ils seront en avance sur les personnages, et d’autres fois, non.

Julie Hivon, autrice