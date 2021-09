Ce que Luc Dionne a bien voulu dire sur la sixième saison de District 31

S’il n’en tenait qu’à lui, il n’y aurait aucune bande-annonce ni aucun résumé descriptif des épisodes dans les guides horaires. Luc Dionne rappelle d’ailleurs que sa première série s’appelait Omertà, la loi du silence. Le silence, il semble aimer ça.

Les journalistes au hockey n’ont pas le score de la game avant qu’elle ne soit jouée! Luc Dionne

On peut néanmoins comprendre que certains dossiers seront clos en début de sixième saison. Certaines intrigues s’étiraient trop en longueur selon lui. Mononcle Luc était tanné! dit-il.

C’est une volonté qu’on avait de fermer des affaires assez rapidement et de passer à autre chose. Des fois, j’ai l’impression qu’il y a des affaires qui traînent un peu et ça m’énerve. Cette année, on s’est dit qu’on va repartir sur des bases nouvelles. Luc Dionne

Si c’est la fin de certains dossiers, moult autres histoires nous garderont les yeux rivés à l’écran.

Il peut arriver d’autres choses après, ça, c’est sûr, parce qu’on a une équipe d’enquêteurs qui contrôlent bien l’art de se mettre les deux pieds dans les plats. Luc Dionne

Yves Jacob (Marc Fournier) Photo : Aetios Productions

Après cinq ans, on aura quand même fait plaisir à Yves Jacob (Marc Fournier) et on va l’amener au 31. J’aime beaucoup cet acteur-là. On va se retrouver à six enquêteurs. Luc Dionne

Rappelez-vous, à la fin de la cinquième saison, André Dédé Dallaire (Pierre-François Legendre) s’était fait prendre dans la descente effectuée à un salon de massage.

Quand tu as un cadavre dans le garde-robe, c’est toujours bien fatigant [comme auteur] d’oublier ça. Je ne pourrai pas m’empêcher de faire revenir ça quelque part… Luc Dionne

Yanick Dubeau Photo : Aetios

Yanick Dubeau, il [Bruno Gagné] va l’avoir dans la tête encore longtemps. Luc Dionne

Le méchant de l'année!

J’aime bien ça, avoir mon méchant de l’année. C’est bien payant. Vous ne le connaissez pas encore… Luc Dionne

De nouveaux personnages?

Pour ça non plus, on n’en saura pas beaucoup plus. L’équipe de production a pris la décision de ne rien révéler. En l’annonçant, ça dit autre chose sur ceux qui restent , mentionne Fabienne Larouche, la productrice de la quotidienne. Elle confirme tout de même qu’il y aura beaucoup de nouveau monde.

Il va y avoir beaucoup de monde au 31. Tes anciens amis peuvent devenir tes ennemis. Luc Dionne

Une machine à écrire

Luc Dionne est toute une machine. Chaque année, il écrit 120 épisodes de District 31, et il est particulièrement enthousiaste à l’égard de cette sixième saison. C’est très stimulant. Ça fait longtemps que je n’ai pas été stimulé comme ça! dit-il en nous laissant toujours sur notre faim.

Il prend aussi un malin plaisir à surprendre son auditoire au détour. Ne lui demandez surtout pas d’en dire plus.

Je fais exprès pour que la fin du jeudi soir, ça ne soit pas trop évident, pour que la conclusion, on l’ait le lundi, pour qu’on en parle la fin de semaine [...] Le plaisir que j’ai, c’est de faire maudire le monde et les faire sacrer... Luc Dionne

Luc Dionne passe de nombreuses heures devant son écran Photo : Radio-Canada

Tournage en temps de COVID-19

Une petite note sur le tournage, parce que la pandémie n’est pas finie. La plupart des comédiens et comédiennes ont reçu deux doses de vaccin, ce qui facilite grandement le tournage, selon la réalisatrice Danièle Méthot. Les règles sanitaires permettent dans ces cas une plus grande proximité entre les personnages.