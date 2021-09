District 31, saison 6 : nos hypothèses tirées par les cheveux

Cela fait déjà plus de 4 mois que le 600e épisode de District 31 a été diffusé. La poussière a eu le temps de retomber après cette émission digne de la première place du Mondial Loto-Québec tellement elle était paquetée de feux d’artifice.

QUOI?! Miss BBQ est de retour et fera tomber le bon (et, avouons-le, assez croche) commandant Chiasson? Yanick Dubeau est en liberté? Dédé Dallaire consulte une massothérapeute pour des problèmes de dos?

Après cette finale haute en rebondissements qui a été diffusée en avril dernier, ma collègue Annie Bélanger a écrit l’intéressant billet« La finale de District 31 en 10 questions », contenant de nombreuses interrogations laissées en suspens par le snoreau Luc Dionne.

Aujourd’hui, en attendant le début de la sixième saison, le 13 septembre prochain, j’ai décidé de tenter de répondre à quelques-unes de ces nombreuses questions en tant que spécialiste de District 31. Je vous avertis tout de suite : je n’ai aucune information privilégiée et je ne fouille pas dans le bac de récupération de Luc Dionne, alors les hypothèses avancées dans ce billet ne sont aucunement fondées et ne se confirmeront fort probablement pas.

Suivez-moi, on part!

Pourquoi les services secrets n’ont-ils pas tué Jean Brière?

Jean Brière lors de son enlèvement. Photo : Aetios

C’est une très bonne question puisque le journaliste, on s’en souviendra, a assisté au carnage en règle dans le chalet désaffecté loué par la bande de Vincent Lemaire, puis au maquillage de la scène. Si votre mémoire fait défaut, des membres de l’escouade tactique des services secrets venus sauver le journaliste ont placé des armes dans les mains de ses ravisseurs et ravisseuse pour légitimer leurs meurtres.

Mon hypothèse

Jean Brière est lui-même un agent double des services secrets et fournit des informations au corps de police fédéral qu’il récolte grâce à ses nombreuses sources. Les services secrets n’ont donc rien à craindre puisqu’ils savent que le journaliste, qui est aussi leur allié, ne dira pas un mot sur cette affaire. Forever SS, SS forever , comme ils disent.

Noélie deviendra-t-elle agente double?

Noélie Photo : Aetios Productions

La jeune enquêteuse semblait très intéressée à l’idée de devenir agente double, selon ce qu’elle a dit à Poupou dans le plus récent épisode. Il ne faut cependant pas oublier que Patrick et elle avaient évoqué l’idée de fonder une famille dans un avenir rapproché. Que va-t-elle faire?

Mon hypothèse

Noélie deviendra effectivement agente double spécialisée dans le milieu des garderies après qu’une nouvelle organisation criminelle formée de parents au foyer aura élaboré un stratagème de blanchiment d’argent via les services de traiteurs de nourriture destinée aux jeunes enfants. Cette nouvelle affectation lui permettra de joindre l’utile à l’agréable puisqu’elle agira comme éducatrice pour son enfant tout en faisant enquête sur le réseau tentaculaire qui vise à s’étendre dans tous les centres de la petite enfance et autres garderies du Québec.

Quelle est la genèse de l’intervention au salon de massage?

Dans une des dernières scènes de la cinquième saison, le bon André Dédé Dallaire se fait littéralement pogner les culottes baissées (avec une serviette autour de la taille, au moins) lors d’une descente dans un salon de massage. Que se passera-t-il donc avec le membre du Bureau des enquêtes indépendantes?

Mon hypothèse

C’est le rusé Pierre Masson, le patron de services secrets, qui a commandé cette descente dans le but précis d’y prendre Dédé Dallaire. Il utilisera cette information pour le faire chanter et le convertir en taupe au sein du Bureau des enquêtes indépendantes. Cela permettra à Daniel Chiasson d’avoir l’esprit tranquille puisqu’il sera à l’affût des moindres faits et gestes de Mélissa Corbeil, ennemie déclarée du 31. André Dallaire acceptera de devenir informateur pour les SS plutôt que de démissionner dans la disgrâce et n’avoir d’autre choix que de devenir vendeur de spas à temps plein.

Qu’adviendra-t-il de l’enregistrement de Patrick Bissonnette et du commandant Chiasson?

Daniel Chiasson Photo : Aetios

Le fameux enregistrement dans lequel on peut entendre Patrick Bissonnette critiquer vivement son commandant pour sa participation au meurtre de Christian Phaneuf a beaucoup fait jaser au cours de la dernière saison. D’ailleurs, le public de District 31 a tellement entendu souvent la conversation qu’il peut la réciter par cœur, tel un sketch tiré de L’album du peuple, tome 4, de François Pérusse. L’entendra-t-on à nouveau au cours de la prochaine saison?

Mon hypothèse

Dans la sixième saison, Patrick Bissonnette, Daniel Chiasson et d’autres feront des pieds et des mains pour récupérer tous les fichiers de ces aveux de meurtre à peine voilés, en vain. L’extrait deviendra si populaire qu’il sera parodié dans l’équivalent du Bye bye 2021 de l’univers fictif de District 31, dirigé lui aussi par Simon Olivier Fecteau, évidemment.

Yanick Dubeau! Il est en liberté?

Yanick Dubeau Photo : Aetios

C’est le punch des punchs du dernier épisode de la saison 5 de District 31 : Bruno Gagné, à l’extérieur en compagnie de l’avocate Véronique Lenoir, lève les yeux et aperçoit le meurtrier en série Yanick Dubeau, ce qui décroche presque la mâchoire du sergent-détective. Le policier déchu prend visiblement plaisir à la scène, lui qui en profite pour faire un magnifique clin d’œil à son ancien collègue. Comment est-ce possible que Dubeau soit libre?

Mon hypothèse

Inspiré par de réels prisonniers, Yanick Dubeau a orchestré sa fuite de prison en montant à bord d’un hélicoptère ayant atterri au beau milieu de la cour de la prison où il séjournait. L’engin était piloté par nul autre que Nick Romano, son nouvel allié. Les deux hommes ont joint leurs forces afin de réaliser leur plus grand fantasme, celui de faire tomber le 31.

En voulez-vous, des rebondissements? En v’là!

Voilà qui complète mes prédictions pour la sixième saison de District 31!

Pour savoir si, par miracle, l’une d’entre elles se concrétisera, nous vous invitons à regarder les nouveaux épisodes de la série, dès lundi 13 septembre à 19 h à ICI Télé.