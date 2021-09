Un rôle fait sur mesure

Lors du tournage de la série Nuit blanche, Radio-Canada a eu un accès privilégié au plateau. France Castel, Rose-Marie Perreault et la productrice Dominique Veillet nous révèlent quelques secrets sur cette nouvelle fiction qui débute le 13 septembre à 21 h sur ICI Télé.

Une saga familiale qui se passe sur deux époques : les années 1970 et aujourd’hui. Tout sur le plateau est en place pour retourner 50 ans en arrière : voiture d’époque, vêtements rétro, chalet avec des murs en lattes de bois et décoration en macramé.

Dans les années 1970, Louise Hébert-Lacombe (Rose-Marie Perreault), le personnage central de la série, faisait partie du Front de libération du Québec (FLQ). Elle menait des actions avec le grand amour de sa vie, Vincent (Antoine Pilon). Ellipse temporelle, Loulou Hébert version 2021(France Castel) est une entrepreneuse à la tête d’une multinationale (on a une impression de Lise Watier). Elle reçoit un colis avec un briquet appartenant à Vincent... qu’elle croyait mort!

Au cours de la saison, Loulou va mourir, et ça aura des répercussions sur toute sa famille.

Qui dit deux époques dit deux personnes pour interpréter certains personnages. Comment se construit une double distribution?

On est parti de Loulou, qui est [jouée par] France Castel, pour aller chercher plus jeune, avec une physionomie similaire, Rose-Marie Perreault.

Rose-Marie Perreault explique qu’elle et France ont eu le souci de faire arrimer les deux versions du personnage, à deux époques de sa vie. La jeune comédienne s’est inspirée de la personnalité de France Castel pour incarner une Louise énergique, optimiste et vive.

Je nous regardais parler et on avait quelque chose de semblable dans le sourire, dans l’énergie. On n’a pas non plus à être identiques! Le travail n’était pas à ce niveau-là.

France Castel