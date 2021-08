Reverra-t-on Marina Orsini dans Une autre histoire?

Une autre histoire, de retour le lundi 13 septembre à 20 h.

C’est la question que tout le monde s’est posée cet été, entre deux trempettes dans la piscine. On se doute que plusieurs personnages souhaitent la voir disparaître.

Scène finale de la troisième saison : la voiture d'Anémone explose. Photo : Sphère Média

Outre Anémone, on s’inquiète également du sort d’autres personnages, dont Sébastien (Benoît McGinnis), qui semble s’être jeté dans la gueule du loup en se rapprochant de Steeve.

Après cinq mois de pause, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire à propos des multiples intrigues en suspens. Et Dieu sait qu’il y en a.

Vive les mariés! (ou pas)

Steeve a un excès de violence à l'égard de Sébastien. Photo : Sphère Média/Yan Turcotte

Lors du dernier épisode, nous avons pu assister au mariage de Steeve (Francis Ducharme) et de Sébastien. Celui-ci tente de devenir le tuteur légal d’Ali, avant que la maladie ne le gagne trop.

Avant le mariage, Steeve avait manigancé pour éloigner Ruth de la cérémonie, ce qui n’avait pas fonctionné.

On ne sera pas trop de deux mères pour le protéger! Ruth à Anémone

La nuit de noces a plutôt mal tourné. Voyant des complots partout, Steeve est devenu paranoïaque et a violemment plaqué son nouveau mari contre le mur. Ce mariage est-il dangereux pour Sébastien?

La chute de Simon

Simon continue de s’enfoncer et de négliger son travail. Photo : Sphère Média

Depuis sa séparation avec Naëlle, ça va mal pour Simon (Mikhaïl Ahooja). Il a perdu des contrats, s’est mis à boire et est devenu accro à l’ecstasy. Il a frôlé la catastrophe en faisant une surdose. Il doit vendre sa maison. Il a même eu une brève liaison avec Amélie (Kim Despatis), qui est tombée enceinte. On ne sait pas si c’est Simon qui est le père.

Heureusement, il semble vouloir se prendre en main et a demandé à Jean-Olivier (Adam Kosh) de l’épauler. C’est une belle réconciliation entre les deux frères qui étaient à couteaux tirés au début de la troisième saison, lorsque Simon a réalisé que JO était l’assaillant de Karla.

Le dilemme de Karla

Karla Photo : Sphère Média

Le cœur de Karla (Marilou Morin) balance entre Vincent (Sébastien Ricard) et Ghislain (Christian Essiambre). La jeune femme est de plus aux prises avec une mise en demeure de l’influenceur James D.O. parce qu’elle l’a dénoncé sur les réseaux sociaux pour agression. Mais voulant offrir une famille stable à sa fille, Lan, Karla a finalement demandé Ghislain en mariage. Va-t-il accepter, lui qui semble amoureux d’elle depuis fort longtemps?

Les crises de panique de Caroline

Caroline Blanchette Photo : Sphère Média

Après un séjour en psychiatrie, une fausse couche, avoir été menacée par Coco et s’être fait tromper par Ben (Guillaume Cyr), Caroline (Debbie Lynch-White) s’est effondrée dans une crise de panique. Trouvera-t-elle enfin un peu de sérénité?

Les ravages de Sophie Deschamps

Sophie Deschamps. Photo : Sphère Média

Sophie Deschamps (Nathalie Coupal) a quitté Belleville après la mort tragique de Paul Provencher (Daniel Gadouas). Vincent soupçonne qu’elle a quelque chose à voir avec sa mort et en a fait part aux policiers. Elle a d’ailleurs passé aux aveux avec Anémone.

Des aveux qui ne suffisent pas, jusqu’à maintenant

Le sergent-détective Stéphane Duval Photo : Sphère Média/Yan Turcotte

Repentante et voyant la maladie avancer, Anémone s’était dénoncée à la police pour le meurtre de Lindsay Gagnon. Mais l’enquêteur Stéphane Duval (Michel Olivier Girard) est encore incapable de prouver sa précédente identité (Manon Bouchard) puisque le revolver a mystérieusement disparu des pièces à conviction. À la fin de la troisième saison, on apprend que Jean-Olivier a accepté de passer un test d’ADN. Cela pourrait prouver la version des faits d’Anémone/Manon. Est-ce que cela pourrait nuire à Ron (Vincent Graton), aussi impliqué dans ce meurtre?

Nous attendons le dénouement de plusieurs autres intrigues :

Valaire Peterson (Steve Banner) est en cavale et sa fille, Mona (Marie-Evelyne Baribeau), est bien décidée à aider la police à mettre la main dessus.

Olivia (Laurence Barrette) cherche sa mère biologique, et on a appris que Cynthia Wu-Maheux fera une apparition dans la série.

Patricia (Marie Turgeon) commence des traitements contre le cancer.

Bianka (Elizabeth Duperré), la fille de Patricia, semble vouloir se rapprocher de JO.

Une autre histoire, le lundi à 20 h sur ICI Télé.