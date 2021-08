Quoi regarder à la télé cet automne?

Nouveautés – Magazines, jeux-questionnaires, documentaires et affaires publiques

Retour vers la culture

À partir du vendredi 10 septembre à 22 h sur ICI ARTV

Aussi sur ICI Télé à partir du dimanche 12 septembre à 17 h

Chaque semaine, les créations d’ici et les gens qui les ont imaginées, qu’ils soient au Québec, dans le reste du Canada ou ailleurs dans le monde, seront en vedette à Retour vers la culture, le nouveau magazine culturel d’ICI ARTV animé par le comédien Benoît McGinnis et la journaliste, conceptrice et animatrice Sophie Fouron.

Particularité de cette nouvelle proposition d’ICI ARTV : l’émission sera tournée dans un lieu culturel différent chaque semaine, comme un musée ou une salle de spectacle.

Le comédien Benoît McGinnis et la journaliste, conceptrice et animatrice Sophie Fouroné Photo : Radio-Canada

La traque

À partir du samedi 13 novembre sur ICI Télé

Cette intrigue policière en cinq épisodes menée par le journaliste Patrick Lagacé revient sur une véritable chasse à l'homme qui s’est étalée de 2006 à 2020, du premier méfait à la sentence. Septimus Neverson sera reconnu coupable des 54 chefs d’accusation qui pesaient sur lui et condamné à la prison à perpétuité. Il aura fallu 10 ans pour le coincer.

La série fera la lumière sur plusieurs aspects de cette histoire qui sont, jusqu’à ce jour, restés dans l’ombre. Tout en se plongeant dans le parcours atypique de ce criminel endurci, la série braquera les projecteurs sur les membres de la police qui ont traqué l’homme sans relâche. La série donnera aussi une voix importante aux victimes; des années plus tard, comment ont-elles reconstruit leur vie?

Patrick Lagacé Photo : A Media/Robert Ferron

Les grands retours – Magazines, jeux-questionnaires, documentaires et affaires publiques

5 chefs dans ma cuisine

À partir du 13 septembre à 11 h 30 sur ICI Télé

En quête d’inspiration culinaire? Pour une deuxième saison, Marina Orsini nous convie quotidiennement dans sa cuisine en compagnie d’un ou d’une chef.

Marina Orsini Photo : Zone 3/Rosalie-Anne Lavoie Bolduc

100 génies

À partir du jeudi 16 septembre à 20 h sur ICI Télé

Pierre-Yves Lord est de retour pour une troisième saison, entouré non pas de 100 génies comme l’indique le titre de l’émission, mais bien de 31 jeunes à l’esprit vif qui vont nous surprendre avec leurs connaissances. Une excellente façon d’apprendre à notre tour!

L'animateur Pierre-Yves Lord Photo : Fair-Play

Au suivant

À partir du vendredi 17 septembre à 19 h sur ICI Télé

Stéphane Bellavance entreprend sa septième saison comme animateur de ce palpitant jeu-questionnaire. Nature, histoire, musique, sports, géographie, cinéma, sciences, faits divers : les questions se succèdent, provoquant surprises et rebondissements. Trois bonnes réponses sur quatre permettent d’accumuler de l’argent et de jouer une autre manche. Sinon, on passe... à la personne suivante!

Stéphane Bellavance et un dinosaure Photo : Pixcom/Karl Jessy

Découverte

À partir du dimanche 12 septembre à 18 h 30 sur ICI Télé

À la barre du magazine de vulgarisation scientifique depuis plus de 30 ans, Charles Tisseyre est de retour avec des reportages inédits sur la science, la technologie, l’environnement et la santé. En début de saison, il nous présente un reportage exclusif sur l’origine du virus de la COVID-19.

Charles Tisseyre Photo : Radio-Canada

Doc humanité

Samedi à 22 h 30 sur ICI Télé

Chaque semaine, découvrez des documentaires qui révèlent, racontent, montrent et expliquent les grands enjeux de notre époque dans tout l’éventail de l’activité humaine.

Le 4 septembre : La conclusion de Qui a tué Richard Oland?

Le 11 septembre : Vote pop!

Le 18 septembre : Qui a peur des pitbulls?

Doc Humanité Photo : Radio-Canada

En direct de l’univers

À partir du 11 septembre à 19 h sur ICI Télé

France Beaudoin est de retour pour une treizième saison d’En direct de l’univers. L’émission spéciale En direct de la rentrée donnera le coup d’envoi à cette nouvelle saison télévisuelle automnale.

Les personnalités invitées de l’émission spéciale de la rentrée télé sont : Christine Beaulieu (L’œil du cyclone), Mélissa Bédard (Vous pouvez rêver), France Castel (Nuit blanche), Mickaël Gouin (Survivre à ses enfants), Patrick Lagacé (La traque), Magalie Lépine-Blondeau (Sans rendez-vous), Julie Perreault (Doute raisonnable), Dominique Pétin (Pour toi Flora), Karine Vanasse (Après) et Marie-José Turcotte (Pékin 2022).

En direct de l'univers avec France Beaudoin Photo : Radio-Canada

Enquête

À partir du jeudi 16 septembre à 20 h sur ICI Télé

Pour cette quinzième saison, l’animatrice Marie-Maude Denis s’emploie à exposer les aspects méconnus des sujets les plus divers, même si cela peut déranger à l’occasion. Qu’il s’agisse d’attirer l’attention sur des dossiers négligés en matière de santé, d’environnement, de problèmes sociaux, de relations avec les Autochtones, de montrer les nombreux visages de l’évasion fiscale ou d’exposer des transactions douteuses, l’équipe d’Enquête est là.

Marie-Maude Denis Photo : Radio-Canada

La facture

À partir du mardi 14 septembre à 19 h 30 sur ICI Télé

Un citoyen bien informé est un consommateur averti! Telle est la devise de François Sanche et son équipe, qui mènent leurs enquêtes pour une 26e saison. Le magazine qui permet de démystifier l'univers de la consommation est d’ailleurs toujours à la recherche de sujets de reportage venant du public, alors n’hésitez pas à faire appel à ses services.

Enquêter sur les injustices vécues par les citoyens dans le monde de la consommation et des services. Chaque émission présente des reportages qui traitent des rapports qu’on entretient avec les commerces, les entreprises et les services publics. Photo : Radio-Canada

Infoman

À partir du jeudi 16 septembre à 19 h 30 sur ICI Télé

Pour une vingt-deuxième année, Jean-René Dufort et ses complices, Chantal Lamarre et MC Gilles, vous proposent toutes les semaines une revue satirique de l’actualité. On s’attend au regard unique d’Infoman sur la pandémie (et le variant Delta) et peut-être à quelques dérapages de nos politiciens et politiciennes à l’approche des élections canadiennes.

Jean-René Dufort Photo : Zone 3

La semaine verte

Samedi à 17 h, en rediffusion dimanche à 12 h 30 surICI Télé

Chaque semaine, l’animatrice Catherine Mercier présente des reportages, des portraits ou des dossiers d’actualité dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la foresterie, des pêcheries, de la gestion de la faune et de l’environnement. L’émission suit de près l’actualité du monde rural, mais s’adresse tout autant à une clientèle urbaine de plus en plus intéressée par la qualité de ce que l’on mange, par la sauvegarde de l’environnement et par la gestion de nos ressources renouvelables.

Catherine Mercier Photo : Radio-Canada/Jean Bernier

L’épicerie

Mercredi à 19 h 30 sur ICI Télé

Nouvelle saison à partir d’octobre 2021

Pour la vingtième saison de L’épicerie, Johane Despins et Denis Gagné continueront de poser des questions sur l’alimentation : enquêtes, bancs d’essai, tests de goût, découvertes seront au rendez-vous. De plus, le duo suivra l'évolution de certains sujets traités dans les dernières années.

Denis Gagné et Johane Despins Photo : Radio-Canada

Les enfants de la télé

À partir du 15 septembre à 20 h sur ICI Télé

Pour la douzième saison, les enfants (terribles) de la télé André Robitaille et Edith Cochrane présentent de bons et – disons-le – de vraiment moins bons souvenirs télévisuels des personnalités invitées. Préparez-vous à voir des extraits d’archives qui méritent d’être dépoussiérés, pour notre plus grand plaisir et surtout pour de bons fous rires!

Un aperçu de la nouvelle saison

On va se le dire

À partir du 13 septembre à 16 h sur ICI Télé

Sébastien Diaz est de retour pour une troisième saison, entouré de personnalités de tous les horizons qui viendront discuter de sujets d’actualité. Un rendez-vous quotidien pour tout savoir sur des sujets importants et dont tout le monde parle.

Sébastien Diaz Photo : Pamplemousse média

Prière de ne pas envoyer de fleurs

À partir du vendredi 17 septembre à 20 h sur ICI Télé

Patrice L’Ecuyer reprend pour une onzième saison ses bien cuits qu’il prépare avec amour, humour et espièglerie en compagnie de personnalités invitées. Pour commencer la saison, Denis Bouchard, Christine Beaulieu, François Papineau et Benoît McGinnis assisteront à leurs hommages funéraires.

Bande annonce automne 2021

Ricardo

À partir du lundi 13 septembre à 11 h sur ICI Télé

Ricardo entame sa vingtième saison dans la cuisine de développement, à Saint-Lambert, où son équipe et lui créent les recettes qu'on aime tant!

Ricardo Larrivée et sa conjointe Brigitte Coutu Photo : Facebook/Ricardo Cuisine

Savourer

À partir du vendredi 17 septembre à 16 h sur ICI Télé

Au cours de cette deuxième saison de Savourer, la nutritionniste Geneviève O’Gleman abordera différents thèmes à chacune de ses émissions : les soupers pressés, la cuisine autour du monde, les lunchs, les conserves, la cuisine autochtone, les recettes pour débutants et débutantes, et plus! Elle invitera à sa table des gens passionnés et particulièrement intéressés par le thème.

Geneviève O'Gleman Photo : O’Gleman Média / Karine Dufour

Silence, on joue!

À partir du lundi 13 septembre à 17 h 30 sur ICI Télé

Patrice L’Ecuyer entamera sa septième saison en jouant avec Julie Le Breton, Rémi-Pierre Paquin, Marie-Thérèse Fortin et Patrice Bélanger.

Patrice L'Ecuyer sur le plateau de l'émission Silence, on joue! Photo : Radio-Canada

Tout le monde en parle

À partir du dimanche 26 septembre à 20 h sur ICI Télé

Fidèle au poste, Guy A. Lepage est de retour pour une dix-huitième saison à la barre de la populaire émission qui génère son lot d’échanges, de discussions, d’émotions, de réflexions et de fous rires. Tout le monde en parle reprend avec sa formule en direct du studio 42.

Guy A Lepage Photo : Avanti Groupe/Karine Dufour

Nouveautés – Fictions

Après

À partir du mercredi 15 septembre à 21 h sur ICI Télé

Comment survivre à un événement tragique? C’est ce qu’explore cette prenante télésérie avec Karine Vanasse. Après raconte les répercussions d’un terrible événement qui survient subitement à Lac-Sabin, une petite localité des Laurentides. Elle met aussi en vedette David Boutin, Anglesh Major, Kathleen Fortin et Steve Plante.

Après Photo : Radio-Canada

Doute raisonnable

À partir du 14 octobre sur ICI Télé

Après un congé sabbatique qui lui a permis de terminer des études sur les déviances sexuelles, la policière d’expérience Alice Martin (Julie Perreault) se joint au Groupe d’investigation sur les crimes à caractère sexuel, un projet pilote du chef de police Pascal Alario (David Boutin). Avec ses collègues Lucie Robert (Kathleen Fortin), Abigaëlle Kasmi (Nadia Essadiqi) et Jo Moreno (Charli Arcouette), Alice emploiera des techniques d’enquête inédites. Frédéric Masson (Marc-André Grondin), seul homme parmi le groupe, est imposé à Alice et à ses collègues.

De gauche à droite et haut en bas : Julie Perreault, Marc-André Grondin, Kathleen Fortin, Nadia Essadiqi (La Bronze) et Charli Arcouette Photo : Radio-Canada

Nuit blanche

À partir du lundi 13 septembre à 21 h sur ICI Télé

À travers deux trames temporelles se déroulant en parallèle entre les années 1970 et aujourd’hui, Nuit blanche est une saga familiale sur fond de polar. La mort subite de Loulou (France Castel), redoutable femme d’affaires, crée une onde de choc chez ses trois enfants, Charlotte (Valérie Blais), Marlène (Marilyse Bourke) et Lucas (Jean-Philippe Perras), dont le destin sera changé à tout jamais.

Rose-Marie Perreault, France Castel, Jean-Philippe Perras, Valérie Blais et Marilyse Bourke. Photo : Radio-Canada

Les grands retours – Fictions

5e rang

À partir du mardi du 14 septembre à 21 h sur ICI Télé

Dans cette troisième saison de 5e rang, le taux de criminalité demeure anormalement élevé à Valmont. Explosions, extorsions, guerre de gangs, victime coulée dans le béton : le clan Fournier-Costa ne chôme pas. Réginald (Maxime De Cotret) apprivoise la paternité. Est-ce que Kim (Julie Renault) et Julie (Marie-Ève Milot) feront la paix? La relation amoureuse entre Charles (François Papineau) et Marie-Luce (Maude Guérin) n’est pas sans heurts. Fred (Maxim Gaudette) risque sa vie. Des couples se font et se défont. L’automne sera chaud à Valmont.

Bande-annonce

Discussions avec mes parents

À partir du lundi 13 septembre à 19 h 30 sur ICI Télé

La quatrième saison de Discussions avec mes parents sera mouvementée pour toute la famille Morency. François animera un téléthon, affrontera Martin Carli dans un jeu-questionnaire scientifique et tentera de faire une retraite de silence, en plus de célébrer son premier anniversaire de couple avec Stéphanie, ce qui nous amènera des discussions avec les beaux-parents !

Discussions avec mes parents Photo : A Média

District 31

À partir du lundi 13 septembre à 19 h 30 sur ICI Télé

La cinquième saison de District 31 s’est terminée sur plusieurs intrigues en suspens après le sauvetage orchestré de façon nébuleuse du journaliste Jean Brière (Jeff Boudreault). La finale du printemps dernier nous laissait présager le retour de deux personnages marquants : Yanick Dubeau (Patrice Godin) et Amélie, alias Miss BBQ (Charlotte Legault), qui semble en avoir long à dire à Mélissa Corbeil (Brigitte Paquette) à propos du meurtre de Christian Phaneuf.

Aussi avec Gildor Roy, Vincent-Guillaume Otis, Catherine Saint-Laurent, Catherine Proulx-Lemay, Geneviève Brouillette, Michel Charette et Sébastien Delorme.

De retour le 13 septembre

Plan B

À partir du mercredi 27 octobre à 21 h sur ICI Télé

Mylène (Anne-Élisabeth Bossé), 39 ans, policière, traverse une période difficile après sa rupture avec Guillaume (Pierre-Luc Brillant). Côté professionnel, elle se sent impuissante devant les injustices auxquelles elle se heurte au quotidien dans ses fonctions. Lors d'une intervention de routine auprès d'une famille en crise, sa vie bascule.

Cette troisième saison de Plan B met en vedette Anne-Élisabeth Bossé, Pierre-Luc Brillant, Vincent Leclerc, Mélanie Pilon et Patrick Emmanuel Abellard.

Anne-Élisabeth Bossé dans Plan B 3 Photo : KOTV

Une autre histoire

À partir du lundi 13 septembre à 20 h sur ICI Télé

Anémone (Marina Orsini) survivra-t-elle à l’explosion de sa voiture? Cette quatrième saison d’Une autre histoire commence en lion alors que toute la famille cherche à savoir qui a commis cet attentat. Fraîchement marié dans le but d’adopter Ali, Sébastien (Benoît McGinnis) est encore bouleversé par la montée de violence de Steeve (Francis Ducharme) le soir de la noce. Pourra-t-il cacher sa maladie encore longtemps à son nouveau mari?

Aussi avec Debbie Lynch-White, Marilou Morin, Patrice Godin, Vincent Graton et Sébastien Ricard.