Le rôle difficile, mais si précieux des personnes proches aidantes

Sonia Benezra compare ce travail de proche aidante, qu’elle nomme aussi proche aimante, à celui de prendre soin d’un enfant, et explique les sacrifices et les douleurs que cela comporte.

Quand tu accompagnes un enfant, c’est dans la joie, vers l’autonomie; quand tu accompagnes un adulte, c’est souvent vers la perte d’autonomie, vers la fin. Sonia Benezra

Gregory Charles, aussi présent sur le plateau, a été proche aidant pour ses parents pendants 15 ans. Sonia le cite :

On a l’impression qu’être héroïque en silence a plus de valeur qu’être héroïque et de parler des problèmes que ça représente. Les proches aidants souvent ne disent pas ce qu’ils vivent; ils ont l’impression que s’ils se plaignent, ça va enlever de la valeur au travail et à l’amour qu’ils déploient pour la personne qu’ils aiment. Gregory Charles

Ces paroles décrivent exactement ce qu’elle ressent. Dans une société vieillissante, ce message touche beaucoup de gens et nous interpelle tous et toutes, mais elle précise que ce rôle n’est pas fait pour tout le monde; il s’agit d’un travail énorme, et personne ne doit se sentir coupable de ne pas le faire.

Le message de Sonia est essentiel pour faire avancer les choses, car il y a encore trop de zones grises dans le système actuel, qui peut engendrer beaucoup de frustration. Ces personnes ont besoin d’aide pour prendre soin des gens qu’elles aiment.

Il faut écouter nos personnes aînées, dit-elle, redonner leurs lettres de noblesse à tous ces gens qui ont tellement fait, tellement donné. On est en train de perdre quelque chose qui est tellement magnifique. Sonia Benezra

