La rébellion de Bianca Gervais contre le « deux poids, deux mesures »

La comédienne s’est fait maquiller comme un homme et est arrivée 30 minutes avant le début de l’émission au lieu des deux heures habituelles qu’on demande aux femmes pour le maquillage et la coiffure.

Bianca Gervais a reçu de nombreux appuis à la suite de la publication de son statut sur sa page Facebook. Cette déclaration est également un clin d'œil aux nombreux commentaires disgracieux qu’elle avait reçus à la suite de son passage à l’émission à l’été 2020 après s’être assise en tailleur sur son divan.

Elle s’est présentée en ondes coiffée d’un chignon (qu’elle a défait durant l’entrevue), habillée d’un jogging chic (comme Jean-Philippe Wauthier en portait tout l’été dernier) et maquillée seulement d’un cache-cernes. Et c’était loin d’être choquant pour l’œil de l’auditoire, comme plusieurs l’avaient laissé entendre sur les réseaux sociaux l’an dernier.

Lors de l’entrevue, Bianca Gervais a dénoncé les doubles standards sur l’apparence entre les hommes et les femmes. Elle a même ironisé en disant qu’enlever ses souliers était un geste militant.

On dit souvent qu’on veut que les artistes soient authentiques. Et quand on l’est, on se fait taper sur les doigts. Bianca Gervais

Est-ce que l’authenticité est galvaudée, lui demande Jean-Philippe Wauthier?

On aime l’authenticité quand elle est dans une petite boîte et quand elle ne dépasse pas trop. Bianca Gervais

Voyez l’entrevue avec Bianca Gervais

Bianca Gervais se vide le cœur

Une réponse à son dernier passage à l’émission

Bianca Gervais y avait goûté l’an passé, sur les réseaux sociaux, après son passage à Bonsoir bonsoir!. On l’accusait de ne pas être une vraie femme, d’être un mauvais modèle pour la jeunesse et de manquer de classe parce qu’elle s’était assise en tailleur sur le divan pendant son entrevue et s’était fait une queue de cheval en ondes.

Durant la même semaine, Serge Denoncourt était venu faire une chronique en caleçons et tout le monde a trouvé ça bien drôle.

Serge peut faire une entrevue en bobettes, et moi, je ne peux pas me croiser les jambes sinon je deviens l'antéchrist? Bianca Gervais

Heille, j’ai pu le temps! Aller lire sur les réseaux sociaux et se demander si je suis assez fine, si je suis assez belle, si j’ai dit la bonne chose, est-ce que je suis trop ci, est-ce que je devrais me censurer… c’est tellement énergivore, ça prend tellement d’énergie d’essayer de plaire à tout le monde , lance la comédienne et animatrice.

