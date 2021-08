Une rare entrevue de Sandra Dorion pour la consécration de Vivre dans la nuit

Saviez-vous que la chanson devait au départ être une berceuse? Le groupe en a toutefois décidé autrement, selon ce qu’a raconté Sandra Dorion en entrevue avec Jean-Philippe Wauthier.

La chanteuse a parlé avec nostalgie de l’époque de la création de Vivre dans la nuit et des tournées du groupe, une époque où les cheveux gonflés au fixatif étaient à l’honneur, comme le lui rappellent souvent ses élèves.

Même si la chanson date de 1984, elle a gardé une place de choix dans notre imaginaire collectif. Qui ne l’a jamais fredonnée en sortant d’un bar ou d’un party un peu trop tard?

Fanny Bloom et Patsy Gallant ont rendu hommage à la chanson en l’interprétant en duo.

C’est Robert Paquette, vice-président du conseil administratif du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, qui a officiellement procédé à l’intronisation de la chanson.

En 1984, Vivre dans la nuit, du groupe Nuance, a été numéro 1 au palmarès pendant 16 semaines. L’album sur lequel se trouve la chanson s’est vendu à plus de 88 000 exemplaires. La pièce a été écrite et composée par les membres du quintette : Sandra Dorion, Denis Lalonde, Mario Dubé, Mario Laniel et Daniel King.