Larry, une nouvelle série de Stéphane Bourguignon et Patrice Sauvé

Il y a un côté rafraîchissant, car on voit de nouvelles têtes. [...] Il va se passer quelque chose qu’on n’est pas habitués à voir à notre télévision. Je suis extrêmement fier et excité. Stéphane Bourguignon

Outre Benoît Gouin, qui tiendra le rôle de Larry, on y verra Monique Spaziani, Macha Limonchik et Germain Houde, mais aussi de plus jeunes comédiennes et comédiens comme Anglesh Major (King Dave), Sharon James (L’œil du cyclone), Irdens Exantus (Toute la vie), Naïla Louidort (Toute la vie), Vincent Paradis-Montplaisir, Madani Tall, Michaëna Benoît, Andrew Prashad et Steve Diouf.

L'auteur et scénariste Stéphane Bourguignon lors d'une entrevue avec Marie-Louise Arsenault. Photo : Radio-Canada/Pascal Michaud

La série raconte l’histoire de Larry, 62 ans, un ancien policier d’infiltration tombé en disgrâce pour une histoire de corruption. C’est une histoire de rédemption. Il était soupçonné d’avoir trempé dans le crime organisé. C’est une plaie ouverte pour lui. Tout ceci se passe huit ans avant que la série commence , a expliqué l’auteur Stéphane Bourguignon en conférence de presse.

Tout commence par une fusillade

Au début de la série, Larry, résigné, travaille comme gardien de sécurité. Il vit avec l’amour de sa vie, France (Monique Spaziani), 64 ans, dans Parc-Extension, un quartier de Montréal.

Un jour, Larry et France se retrouvent pris au milieu d’un échange de coups de feu entre deux gangs de rue rivaux. Sa femme reçoit une balle dans le dos et elle va perdre l’usage de ses jambes , précise Stéphane Bourguignon.

Dévasté, Larry se sent responsable de cet accident, car il n’a su le prévenir et protéger sa femme.

La seule affaire qu’il trouve à faire est de se lancer lui-même dans l’enquête pour essayer de trouver qui a fait ça et a tiré la balle fatidique. Pour ce faire, il va infiltrer Tara, sa voisine jamaïcaine [Sharon James], il va entrer en conflit direct avec l’enquêteur principal Romain Félix [Irdens Exantus], il va s’aliéner sa femme, sa fille, il va utiliser les gens, enfreindre la loi. La seule personne qui va rester auprès de lui est Lisa [Macha Limonchik], une amie policière. Stéphane Bourguignon

Au fil des épisodes, Larry va apprendre des leçons. Il va s’épanouir et comprendre. Ça va lui permettre de faire un retour sur sa vie , précise Stéphane Bourguignon.

On prend un angle de l’intérieur. C’est un antihéros qui avance à côté du système policier. Et encore une fois, c’est notre Montréal qu’on aime tant, Parc-Extension, l’urbanité, la richesse de notre cité, sa complexité, ses confrontations de culture , ajoute le réalisateur Patrice Sauvé.

Évidemment, la réalité actuelle du nombre élevé de fusillades dans différents quartiers de Montréal depuis quelques mois est un hasard total.

Quand le projet est né il y a deux ans, ce n’était pas un sujet autant d’actualité. On va essayer à notre manière de traiter ce phénomène. On va essayer aussi de ne pas valoriser le crime organisé et de lever le voile sur leur fonctionnement intérieur. Ces fusillades ne sont plus concentrées dans les mêmes quartiers, c’est un peu ce qui se passe dans la série. Le personnage principal est étonné que ça se déroule dans son quartier, qu’il connaît bien et dans lequel il vit depuis longtemps , précise Stéphane Bourguignon.

Des personnages complexes et flamboyants

Benoît Gouin, qui va enfiler le costume de Larry, est très heureux de pouvoir jouer un personnage si riche.

On va découvrir qu’il est extrêmement maladroit avec les émotions. C’est un gars qui va imploser s’il n’est pas dans l’action. S’il perd son compas moral, c’est quelqu’un qui a tellement d’instinct, mais qui ne mesurera pas les conséquences immédiates de ses gestes. On voit aussi toute son humanité. Benoît Gouin

Le comédien ajoute que la série comporte un grand nombre de revirements de situations incroyables auxquels Larry sera confronté. Avec la mosaïque des comédiens et comédiennes qui font partie de la distribution, j’ai vraiment hâte de commencer [le tournage].

L’une des seules personnes qui aideront Larry dans sa quête est son amie Lisa, jouée par Macha Limonchik, qui est agente sociocommunautaire dans Parc-Extension.

La comédienne Macha Limonchik Photo : Radio-Canada

C’est une très bonne personne, une excellente policière. C’est aussi une femme un peu triste et seule, divorcée depuis une dizaine d’années et qui souffrira, par moments, de symptômes liés à sa ménopause. Par amitié et fidélité à Larry, elle va accepter de l’aider à blanchir sa réputation. Pour ça, elle va être obligée de faire des entorses au règlement, de mentir à l’enquêteur supérieur, à son père, et ça va être excessivement douloureux pour elle , explique Macha Limonchik.

Celle qui sera la victime de la fusillade, France, la femme de Larry, prendra les traits de la comédienne Monique Spaziani, qui la décrit comme le phare, l’ancre et le port d’attache de son mari. C’est une femme brillante, souriante, enjouée, dynamique, une compagne et une mère fiable. Elle passe toujours après tout le monde. Elle travaille même dans un centre d’entraide. Quand il lui arrive ce drame, ça la fait réfléchir beaucoup à tout ce qu’elle a donné et qui peut-être ne reviendra pas , souligne Monique Spaziani.

Anglesh Major, qui tenait récemment le rôle principal de la pièce King Dave, tiendra également un rôle principal. Il jouera Jackson, un homme à la tête d’une organisation criminelle liée à la prostitution.

Anglesh Major Photo : Théâtre Jean-Duceppe

C’est un personnage très fort, charismatique, charmeur, toujours bien habillé qui a l’air super cool, mais finalement, c’est quelqu’un qui trempe dans le crime organisé. Pour moi, c’est le mythe d’Icare, version moderne. On assiste à sa chute sans fin, et c’est là qu’il devient encore plus dangereux , résume Anglesh Major.

Sharon James sera Tara, la voisine du couple et amie de France, la victime de la fusillade. C’est une mère monoparentale. Elle a une fille adolescente. Elle dédramatise toutes les absurdités et les drames qui vont se dérouler autour d’elle. C’est un beau personnage qu’on aime. Elle est drôle, elle a le cœur sur la main , raconte la comédienne.

Finalement, le rôle de Romain Félix, le sergent-détective responsable de l’enquête sur la fusillade, est tenu par Irdens Exantus, qui jouait Souverain Pascal au côté de Patrick Huard dans le film de Philippe Falardeau Guibord s’en va-t-en guerre. Un homme droit qui aime son boulot, mais qui n’a pas froid aux yeux et ne se laisse pas impressionner , explique le comédien.

Larry est une série dramatique de 10 épisodes dont le tournage commencera le 15 septembre prochain. Elle sera diffusée en 2022 sur ICI Tou.tv Extra.