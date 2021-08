La série Un lien familial : entre désenchantement féminin et fantasme masculin

La série reste pour moi une rencontre entre le désenchantement au féminin et le fantasme au masculin , a soutenu Nadine Bismuth lors d’une rencontre de presse.

La bande annonce

On suit toujours Magalie Rivard (Rachel Graton), une mère de famille designer de cuisine. Lors d’un souper, Magalie rencontre Guillaume (Maxime Allard), un policier séparé et père d’une adolescente qui tombe sous son charme et s’arrange pour la revoir.

Mathieu (Pierre-Yves Cardinal), le conjoint avocat de Magalie, la trompe avec l’une de ses collègues, Sophie Hyndman (Virginie Ranger-Beauregard). Magalie a également une aventure avec son associé Olivier Dupuis (Maxime De Cotret).

Histoires de couples et d’univers différents

Pour Nadine Bismuth, Magalie fait face à un dilemme cornélien dans son couple. Si elle décide de quitter son noyau familial, elle a l’impression de faire du tort à sa fille et à sa famille, comme si elle ne faisait pas correctement son devoir de mère. Et si elle reste, elle se fait violence à elle-même.

On peut aussi en parler comme d’une fresque ou d’un portrait d’une génération sur la manière dont on vit les relations. C’est désordonné, même si on essaie de les structurer. Il y a toujours quelque chose qui vient faire exploser cette structure. Nadine Bismuth

Outre le désenchantement et la mélancolie de Magalie, la série montre la rencontre de deux univers différents. Les familles de Magalie et de Guillaume sont distinctes. L’une est citadine et vit à Rosemont, l’autre vit en banlieue à Saint-Hubert (Longueuil).

Magalie (Rachel Graton) et Olivier (Maxime de Cotret) Photo : Yan Turcotte

On voulait aussi jouer, même si ce n’est pas un phénomène aussi probant qu’en Europe, avec la différence de classe [sociale] des gens. On est [d’un côté] dans le bureau des avocats et des cuisinistes. De l’autre côté, on est dans la banlieue avec du monde plus "ordinaire" entre parenthèses. Ces univers sont toujours latents, mais font aussi partie de l’histoire , précise Sophie Lorain qui a réalisé la série.

Sophie Lorain aux commandes

En plus de réaliser la série, Sophie Lorain a produit Un lien familial avec son conjoint, Alexis Durand-Brault. Le couple avait envie d’amener ces univers à l’écran.

Après avoir lu le roman de Nadine [Bismuth], on est tombés amoureux de ses personnages. Le sujet est très contemporain, avec une saveur légère, mais parfois beaucoup plus profonde. [...] C’était bien écrit, et on voyait déjà qu’on pouvait amener ces personnages de la feuille de papier à l’écran. Sophie Lorain

D’ailleurs, Nadine Bismuth est très heureuse que le couple ait eu envie d’adapter l’histoire qu’elle avait écrite.

C’est le fun [qu’ils aient] senti que ces personnages pouvaient voyager dans la troisième dimension. Quand j’écris des romans, ce n’est pas tant le langage qui est au cœur de ce que je veux cerner, ce sont vraiment les personnages, et la façon de les rendre vivants. C’est particulier et difficile, car c’est de l’ironie. Ce n’est ni dramatique ni humoristique, mais entre les deux. On a travaillé fort pour essayer de le transposer à l’écran , précise l’écrivaine.

Du livre au petit écran

Pourtant, quand elle a écrit Un lien familial, l’autrice Nadine Bismuth ne voyait pas son roman prendre vie à l’écran. Elle explique avoir d’abord eu besoin de raconter cette histoire du début à la fin.

Je vivais une séparation. Le plancher était déjà en train de s’ouvrir sous mes pieds. J’avais envie de raconter cette histoire seule dans ma bulle sans que personne ne vienne me confronter, me poser des questions et me dire que telle affaire ne fonctionne pas. La famille est un sentiment de sécurité et d’appartenance, c’est pour ça que Magalie se bat et qu’elle ne veut pas agir. Nadine Bismuth

L'autrice Nadine Bismuth Photo : Julie Perreault

L’autrice devenue scénariste dit avoir trouvé une nouvelle manière de raconter la même histoire. Dans son roman, c’est Magalie et Guillaume qui font la narration.

Je ne voulais pas reproduire ça. J’ai été capable de la raconter de nouveau avec des ingrédients différents. Ça a été un défi, car il a fallu que j’explore des personnages qui étaient seulement accessibles dans le livre à travers des courriels ou les descriptions de Magalie et Guillaume. Dans la série, Mathieu, sa maîtresse Sophie et l’esthéticienne de Saint-Hubert, Nancy [Julie Ringuette], sont devenus des personnages principaux. On ne les voit pas seulement à travers le regard de Guillaume et Magalie , explique Nadine Bismuth.

L’écrivaine a même ajouté des personnages qui n’existaient pas dans son roman.

La musique de Charlotte Cardin et de Nicole Martin

La musique est particulièrement importante pour Nadine Bismuth. D’ailleurs, plusieurs chansons sont très présentes dans la série, notamment celles de Charlotte Cardin.

Ça colle très bien à l’atmosphère. Quand on écrivait le scénario, je mettais beaucoup de références musicales. C’était important pour moi, car je connaissais l’histoire et je voulais que l’ambiance soit précise. Nadine Bismuth

Elle ajoute que les paroles des chansons de Charlotte Cardin viennent appuyer le thème et le propos de la série. Ce sont des personnages de femmes qui sont assez lucides pour se méfier des relations, et même des hommes. En même temps, ce sont des femmes qui sont assez rêveuses pour continuer de vouloir vivre la passion amoureuse , explique Nadine Bismuth.

Alexis Durand-Brault ajoute qu’il a aussi découvert la chanteuse Nicole Martin avec cette série. Je ne la connaissais pas, ce n’est pas ma génération. Quelle voix! Elle est très touchante , ajoute-t-il.

Les six épisodes d’Un lien familial seront en ligne dès le 12 août sur ICI Tou.tv Extra. La série sera diffusée plus tard sur ICI Télé.