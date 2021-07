Yanic Truesdale : à la fois mec plus ultra et psychologue pour quinquas à la dérive 

Quand une fille te parle, tu te fermes la gueule pis t’écoutes.

Les filles ont autant de libido que les gars. C’est juste qu’avec vous autres, les hétéros, ça niaise, c’est compliqué, c’est long. Étienne Lebeau (Yanic Truesdale) dans Les mecs

Entre brèves de comptoir avec les meilleurs chums et rayonnement personnel

Étienne Lebeau, c’est l’ami idéal, celui avec lequel on prend un verre de vin au bar pour refaire le monde, raconter ses déboires sentimentaux et rire de tout. Oreille attentive et fin psychologue, il ne passe pas par quatre chemins pour dire les vraies affaires à ses proches – Simon, Christian et Martin –, surtout en matière de sexe et de relations amoureuses. Propriétaire d’un gym, il a une vie qui pourrait se résumer à l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». Mais vouloir être toujours au sommet, c’est prendre le risque de trébucher et de vivre une remise en question qu’on n’avait pas vue venir… Le comédien Yanic Truesdale prête ses traits à ce personnage sympathique et bienveillant qu’on rêve d’avoir comme confident. Rencontre.

– Comment vous êtes-vous préparé à incarner Étienne? Quel a été le plus grand défi à relever? J’ai d’abord appris toutes mes scènes avant la première journée de tournage!

Le plus grand défi pour moi, c'était de jouer des meilleurs amis avec des acteurs que je connaissais à peine, sauf Normand. De m’assurer que c’était crédible. Yanic Truesdale

Les mecs Photo : A Média

Les Mecs Photo : Radio-Canada

– Le personnage d’Étienne est un fin analyste des choses de la vie. Dans votre cercle, êtes-vous aussi celui auquel on se confie et auprès duquel on cherche des conseils? En fait, oui. Je peux vraiment dire que je partage ce trait avec mon personnage.

Je suis quelqu’un à qui on demande conseil. J’aime ça, en fait, parce que je pense que j’ai la sensibilité d’écouter mes amis et j’ai énormément d’empathie. Yanic Truesdale

– Si vous invitiez Étienne à un souper de famille, en quels termes le présenteriez-vous? Je le présenterais comme un bon gars optimiste, loyal, et qui croit encore à l'amour!

– Dans Les mecs, les quatre amis se retrouvent souvent au bar pour discuter de choses personnelles. C’est un peu leur sanctuaire. Dans votre vie personnelle, quel est votre endroit cocon, celui où vous vous sentez bien et où vous refaites le monde? Au bord de la mer et en faisant du sport.

– Il y a beaucoup de sexe et de blagues salaces dans la série. Est-ce que le tournage a été plusieurs fois interrompu pour cause de fous rires incontrôlables? On tourne tellement rapidement que je ne pense pas que c’est arrivé!

Les Mecs Photo : Karine Dufour

– Avez-vous un secret de plateau à nous raconter? Ou une anecdote à propos de vos collègues? Nous avons tourné notre première journée par un temps froid d’automne et il y avait de la pluie torrentielle. Nous avons du adapter certaines scènes et lors de celle de la chicane entre Christian et moi à la sortie du bar gai, j’étais frigorifié!

Où voir Les mecs?

– La saison 1 est offerte sur ICI Tou.tv.

– Les biographies des personnages principaux sont à découvrir sur la page de l’émission.