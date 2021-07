Aller au bout de ses rêves : des parcours olympiques hors du commun

Qui n’a pas rêvé de dépasser ses limites? Qu’on ait une passion pour le sport ou non, les athlètes nous émeuvent, car ils et elles mettent tout en œuvre pour réussir, que ce soit par leur volonté, leur mental d’acier ou leur capacité à se concentrer sur leur objectif.

Voyez comment la force intérieure et l’accompagnement de la famille, des entraîneurs et des entraîneuses les poussent vers la victoire en découvrant le parcours de trois athlètes qui se rendront aux Jeux olympiques de Tokyo.

Jennifer Abel : retrouver la confiance après la défaite

Un peu avant les Jeux olympiques de Rio en 2016, la plongeuse Jennifer Abel se blesse et obtient deux fois la quatrième place au podium, aux épreuves synchro et individuelles. Se reconstruire après cet échec n’a pas été chose facile, mais son duo avec la jeune athlète Mélissa Citrini-Beaulieu a su lui redonner la motivation qu’il lui fallait pour continuer.

Dans les sports, tout le monde peut exceller. Ce n’est pas parce que tu n’as pas le profil de ce sport-là que tu ne vas pas atteindre le plus haut sommet. Jennifer Abel

Jennifer Abel : Boucler la boucle

Maude Charron, championne du monde d’haltérophilie

Maude Charron a toujours rêvé de participer aux Jeux olympiques, mais son parcours pour s’y rendre n’a pas été simple. À Sainte-Luce-sur-Mer, près de Rimouski, les ressources ne suffisaient pas pour que cette gymnaste talentueuse puisse atteindre les plus hauts niveaux, et elle ne se voyait pas non plus quitter sa ville pour y arriver. Après être passée ensuite par le cirque et le CrossFit, elle s’est tournée vers l’haltérophilie, où elle a tout de suite excellé.

L’haltérophilie, c’est une belle école, parce que la barre va toujours peser le même poids. Mais dépendamment de ton mental, un jour, elle va lever, et un autre, non. Ça te permet d’apprendre sur toi-même. Maude Charron

Maude Charron : Un nouvel espoir

Michael Woods : gagner pour sa famille

Ancien champion d’athlétisme, Michael Woods adore grimper en vélo et en a fait sa plus grande passion, voire son exutoire dans les moments les plus durs de sa vie. Ce cycliste a vécu la perte d’un enfant, mais il a su se réinventer et revenir au jeu encore plus fort pour sa famille.

« Je suis devenu cycliste professionnel à 29 ans. C’était dur, mais j’avais un avantage, car j’avais une perspective. Grâce à l’athlétisme, j’étais en tête du peloton. »

J’ai chuté presque à chaque course. J’ai fait toutes les fautes que j’ai pu faire en vélo! Michael Woods

Michael Woods : Courir pour la famille

Rêve olympique, samedi 18 h 30