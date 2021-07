Le cœur battant d’Attila Marcel

En 2003, il nous faisait swinguer avec ses Triplettes de Belleville, dont les vélos, l’univers rétro et les chansons sont encore dans nos mémoires. Succès instantané mâtiné de mélancolie, de goût d’enfance et d’absurde contrôlé, mais aussi réussite formelle incomparable, ce film d’animation faisait saliver pour la suite. Mais, après un autre film d’animation, L’illusionniste en 2010, Sylvain Chomet surprenait, pour notre plus grand bonheur, avec un nouveau film, en prise de vue réelle cette fois : Attila Marcel.

Qui est Attila?

Dans un univers fait de bric et de broc, de couleurs et de plantes envahissantes, Paul / Attila est le héros apathique, muet et trentenaire de cet Attila Marcel. Poussé à devenir pianiste par sa famille, englué dans une routine tristounette qu’il partage avec ses deux tantes, son destin va changer lorsqu’il fera la rencontre de Mme Proust, sa voisine d’en haut, dont la tisane magique va l’ouvrir au monde et à ses propres souvenirs. Oui, comme les madeleines de Marcel… En un peu plus psychédélique!

De la poésie dans chaque recoin

Le talent, la poésie et la grâce possibles dans l’univers du cinéma d’animation sont-ils solubles dans les fictions traditionnelles ?Attila Marcel donne à penser que non. Car ce qui ne s’est pas perdu dans le passage d’un univers à l’autre, c’est bien la touche de Chomet, faite de fantaisie un rien surannée, de tendresse amusée, de chants et de couleurs décalées.

Prise de vue réelle, animation, même combat? À condition que derrière la caméra se trouve un créateur à l’univers fort et singulier.

Mémoire et douceur : la recette qui fait du bien

Plein d’un charme inusité rappelant parfois les dessins simples et pleins d’esprit de Sempé, dernier film dans lequel apparaissait la délicieuse, Attila Marcel ne se contente pas d’une originalité factice ou placée là pour faire différent. C’est au contraire sur ces bases farfelues qu’il va patiemment construire une histoire de mémoire, d’enfance envolée et retrouvée et de rencontre, une histoire profondément humaine à laquelle Anne Le Ny, mais surtout Guillaume Gouix, d’habitude identifié à des rôles plus brutaux, mais à qui la douceur et le minimalisme vont follement bien, donnent une dimension encore plus touchante.

Surprenant, décalé, déstabilisant même, mais qui laisse sans cesse affleurer un cœur battant à la bonne mesure : sous ses dehors insolites, Attila Marcel est surtout un film qui fait du bien. Ce qui, en ces temps moroses, est loin d’être peu.

Attila Marcel, sur ICI Télé le lundi 19 juillet, à 13 h. La bande-annonce (source : YouTube)