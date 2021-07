L’humour n’était pas dans les plans de carrière de Jean-Sébastien Girard

Dans sa chronique Nom d’une pipe , Jean-Sébastien Girard parlait déjà avec succès de sexualité à La soirée est (encore) jeune. La transposer à la télévision a demandé quelques ajustements. Il y a eu d’assez mauvaises réactions à la première chronique que j’ai faite [cette saison à la télé], lors de laquelle je me demandais si la sexualité était surévaluée , explique-t-il.

L’invitée de l’émission lors de cette première chronique était Magalie Lépine-Blondeau. Il avait terminé par une blague faisant allusion à la relation que la comédienne a entretenue avec un humoriste.

Pour voir la chronique avec Magalie Lépine-Blondeau

Nom d'une pipe – Jean-Sébastien Girard

Cette blague a mal passé. En fait, c’était très polarisé. Certaines personnes l’ont trouvée très drôle. Mais il y a aussi Hollywood PQ qui a écrit un article pour dire que ça avait créé un malaise. En bas [de ce texte], il y avait des messages d’une violence inouïe. Ça m’a brassé un petit peu, donc je me suis réajusté et je parle de sujets plus globaux , explique-t-il.

Jean-Sébastien Girard précise que Magalie Lépine-Blondeau savait qu’il allait faire cette blague et qu’elle a joué le jeu. Il ajoute qu’il n’aurait jamais dit ça à une personne qu’il connaissait moins.

C’est une amie de La soirée et c’est le genre de blagues que je lui aurais faites à la radio. J’étais dans un bon niveau de confort avec elle, mais le public ne le savait pas. Je ne lui avais pas donné les clefs nécessaires pour qu’on le comprenne. Jean-Sébastien Girard

Pour voir la chronique avec Robert Lepage

L’andropause dans la chronique « Nom d’une pipe! »

Le défi du ton en humour

Jean-Sébastien Girard avoue que son défi est de s’ajuster quand il fait de l’humour à l’extérieur de l’émission de radio humoristique.

On m’y entend. On vient me chercher pour ça, mais ça passe plus ou moins [à l’extérieur de La soirée]. Un réajustement est nécessaire quand c’est plus grand public, avec des gens qui ne me connaissent pas. Le public de La soirée a les clefs et nous donne la permission d’être ainsi , précise-t-il.

Jean-Sébastien Girard à la radio Photo : Radio-Canada/Étienne Côté-Paluck

D’ailleurs, faire de l’humour n’est pas un travail de tout repos. Jean-Sébastien Girard explique que tout est écrit, à La soirée est (encore) jeune, ce qui ne veut pas dire qu’il ne se permet pas de sortir de son texte.

On arrive avec une base hyper solide, mais souvent les meilleures blagues sont celles qui ne sont pas écrites. [...] Chaque mot et chaque virgule sont pensés, c’est un filet qui me donne une certaine liberté. Jean-Sébastien Girard

De Monsieur Truc à un spectacle solo

Si l’humour a presque toujours été à la base du travail de Jean-Sébastien Girard, le chroniqueur avoue que c’était inconscient, car, au départ, ce n’était pas un domaine qui l’intéressait. C’est Monsieur Truc, un personnage irrévérencieux de l’émission de radio animée par Dominique Poirier L’après-midi porte conseil, qui est à la base de sa carrière. Un peu malgré lui.

Je n’ai jamais voulu faire de l’humour; je n’ai jamais pensé être humoriste. Je voulais faire des choses sérieuses. Je ne voulais pas faire Monsieur Truc, mais je me disais que c’était une façon de faire de la radio. J’ai fait des reportages sérieux, mais on me demandait toujours de faire Monsieur Truc. Moi, je trouvais ça un peu niaiseux, mais [ce personnage] m’a mené à La soirée. Jean-Sébastien Girard

D’ailleurs, Dominique Poirier lui disait que les choses allaient bien fonctionner pour lui quand il laisserait la place à l’humour. À ce moment-là, dans ma tête, je ne voulais pas la croire. Je me disais que j’étais un gars de contenu , raconte-t-il.

Finalement, sa participation à La soirée est (encore) jeune a validé ce qui avait toujours été présent dans sa vie, mais qu’il n’avait pas développé.

J’ai eu des témoignages qui m’ont ému. Quand on me dit : “Ma mère est en chimio et elle vous écoute en revenant de ses traitements” ou “C’est la seule fois que j’ai ri pendant ma dépression”, ça donne un sens. J’ai trouvé une noblesse au rire et je me suis débarrassé de mes complexes face à ce que j’estimais être une futilité. Jean-Sébastien Girard

Ces accomplissements lui ont aussi permis d’affirmer son amour de la culture populaire au point d’en faire une émission de radio, JS tendresse. J’adore faire la promo de cette culture populaire, avec un peu d’humour.

Finalement, Jean-Sébastien Girard prépare un spectacle d’humour solo pour l’automne 2022 ou l’hiver 2023 avec lequel il fera une tournée. Ça vient évidemment avec son lot d’angoisse. Je suis en écriture.

Jean-Sébastien Girard et Monique-Andrée Michaud Photo : Radio-Canada/AMELIE GRENIER

De son côté, sa populaire mère, Monique-Andrée Michaud, est en pleine forme. D’ailleurs, le duo mère-fils est en ce moment dans le Bas-du-Fleuve.

Pour voir la chronique avec Vincent Leclerc

Nom d’une pipe : la sexualité chez les personnes rousses

Bonsoir, bonsoir!, du lundi au jeudi à 21 h