Un Airbnb chez Jean-Philippe Wauthier!

Dans cet extrait, on va de découverte en découverte. Les deux collaborateurs, qui ne vivent supposément plus à Montréal, ont soi-disant trouvé un logement Airbnb d’un genre très spécial. Ils visitent chaque pièce et font niaiserie sur niaiserie.

Qu'est-ce qu'on fait avant de se coucher? – Rémi-Pierre Paquin et David Savard

Après avoir retrouvé leur sérieux, les deux comédiens nous conseillent deux artistes à surveiller :

● Le groupe de hip-hop Hotel royal, qui vient de sortir leur microalbum intitulé 3.

● L’acteur et illustrateur Francis-William Rhéaume

Bonsoir, bonsoir! du lundi au jeudi 21 h