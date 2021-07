Secrets de scénariste : Simon Boulerice

Si une grande partie des personnes passionnées du petit écran sont familières avec le format télévisuel, peu d’entre elles connaissent les rouages du métier de scénariste de séries télé. C’est dans cette optique que nous avons eu l’idée de lancer Secrets de scénariste , des billets où vous pourrez en savoir davantage sur ce métier hors de l’ordinaire ainsi que sur la vision de ceux et celles qui le pratiquent.

Simon Boulerice était surtout connu comme romancier avant que ses apparitions à la télé en tant qu’invité et chroniqueur soient de plus en plus fréquentes au cours des dernières années. Tout récemment, il a lancé Six degrés, sa toute première série de fiction qui est actuellement diffusée sur ICI Télé. Il y a quelque temps, nous avons eu la chance de nous entretenir avec lui de cette expérience et de son appréciation pour l’écriture scénaristique.

Voici le compte rendu de cet entretien.

***

Comment la scénarisation est-elle arrivée dans ta vie?

Je pense que c’est à la suite d’une occasion qu’on m’a offerte autour de 2013. Il y avait une émission qui s’appelait Tactik à Télé-Québec et j’ai un ami, Marc-Antoine Cyr, qui écrivait pour cette série-là. Il m’a dit qu’il pensait que l’équipe cherchait de plus en plus de dramaturges pour écrire pour la télé et il m’a proposé de me référer. On m’avait jumelé avec Sarah Berthiaume, ma grande amie avec qui j’avais fait l’École de théâtre, pour faire une sorte de test. On a écrit un épisode ensemble, Sarah et moi, et c’était un bel apprentissage. Ça n’a pas été facile, comme je n’avais jamais fait ça, écrire pour la télé. J’avais suivi un cours de scénarisation avec Marie-France Landry après être sorti de l’École de théâtre. Il faut aussi dire que j’avais étudié en littérature auparavant.

Ça m’attirait, mais en même temps, ça me faisait peur un peu. J’ai appris sur le tas en travaillant sur Tactik, en écrivant d’abord un épisode conjoint avec Sarah Berthiaume et, après ça, un autre en solo.

Je me rappelle que j’avais vraiment aimé ça, mais que je trouvais ça compliqué, que c’était très mathématique. Simon Boulerice

Pour Tactik, dans mon cas, ça avait beaucoup bougé, parce qu’il y avait un acteur qui n’était plus disponible pour le tournage. En retirant ce personnage-là, tout ce que j’avais construit s’écroulait, parce que ça tournait autour de lui. Il y avait vraiment des mathématiques, parce qu’il ne fallait pas avoir plus de trois ou quatre lieux, que chaque personnage soit au moins dans deux lieux... C’était un vrai casse-tête. Je n’étais pas convaincu que c’était pour moi au départ. Ça a été une petite bulle au début des années 2010. Ensuite, j’ai mis ça un peu de côté; j’ai écrit surtout des romans, du théâtre et de la poésie.

Un jour, j’ai été approché par Attraction Images, qui me proposait de pitcher une série pour enfants, parce qu’il y avait une case qui s’ouvrait. Il se trouve que j’avais une idée. Je voulais faire un centre d’objets trouvés et appeler ça Au beau débarras. Ça a été un projet qui m’a vraiment emballé. On a fait le pitch et j’avais travaillé très fort sur ce projet-là. Ça n’a pas fonctionné, mais les gens de la boîte ont beaucoup aimé ma proposition; suffisamment pour qu’on me propose d’écrire pour la nouvelle mouture de Passe-Partout. Je connaissais très bien l’émission, parce que j’ai carburé à ça quand j’étais jeune; c’était ma référence d’émission jeunesse, surtout le côté épuré, le côté slow TV, que ce ne soit pas effervescent nécessairement. De prendre le temps et de faire une série très tendre.

L'émission spéciale de «Passe-Partout» sera diffusée le 1er janvier à 8 h sur les ondes de Télé-Québec. Photo : Facebook / Marie-Claude Lapointe

C’est comme ça que j’ai commencé à écrire de façon plus régulière pour la télé, en mettant les pieds dans quelque chose qui existait déjà. L’équipe d’écriture de Passe-Partout était composée de quatre scénaristes. Ça fait maintenant un bon trois ans déjà. Ce n’étaient pas mes vrais débuts, parce que j’ai commencé à Tactik, mais la suite a été d’écrire pour Passe-Partout. À ce moment-là, j’étais toujours un imposteur. J’écrivais pour Passe-Partout, j’avais du plaisir, des libertés, mais ce n’était pas un projet solo. Je ne me sentais pas scénariste.

Il y a deux ans maintenant, Guillaume Lambert et moi avons écrit un projet télé qui a passé très proche d’être produit pour VRAK à l’époque. C’était Casablanca qui produisait, et on avait tourné un pilote avec Ludivine Reding, avant qu’elle fasse Fugueuse. Finalement, VRAK était en restructuration et on est tombés dans des limbes; ça n’a pas fonctionné. Sophie Parizeau, qui produisait chez Casablanca à l’époque, avait beaucoup aimé ça. On s’était vraiment appréciés mutuellement. Elle m’a contacté et m’a dit qu’elle aimerait qu’on retravaille ensemble. Elle m’a demandé si j’avais un projet de série pour ados, qu’elle voulait me parler d’une idée qu’elle avait en tête. On s’est donc rencontrés dans un café, et elle m’a dit : Tu t’intéresses beaucoup à la différence; on aimerait que tu abordes la question de la malvoyance ou des gens qui ont un déficit visuel . Je lui ai dit que j’avais déjà écrit là-dessus, que j’avais un album qui avait vraiment bien marché, traduit en quelques langues : Florence et Léon. J’ai toujours trouvé que la prémisse de cette histoire-là pouvait faire un bon début de série. Elle ne connaissait pas le livre, alors elle se l’est procuré et elle m’a dit : « Mon Dieu, on a déjà une série! » (rires)

C’est assurément le projet le plus simple que j’ai fait dans ma vie. On n’était vraiment pas une priorité, mais une fois qu’on a expliqué notre proposition, on a dépassé tout le monde. Je ne sais pas ce qui s’est passé... Je pense que le concept était solide et que Radio-Canada avait le désir de mettre cette série-là de l’avant. On est allés en développement très rapidement pour écrire la bible et, après ça, trois épisodes, puis six. À un moment donné, j’étais en vacances à New York avec mon amoureux et j’ai reçu l’appel de Sophie, qui me disait que c’était officiel : ça s’en allait en ondes. Je devais donc en écrire sept autres. Je me rappelle que je n’étais plus très willing de visiter. (rires) Je restais dans la chambre d’hôtel pour travailler.

Léon (Noah Parker) Photo : KarlJessy Jomphe

Je suis un gars qui aime travailler, et quand j’ai vu que ça s’incarnait pour vrai, j’ai décidé de me concentrer le plus possible sur Six degrés. J’ai écrit la saison avec une grande joie en compagnie de Sophie Parizeau, qui a été ma script-éditrice avec Estelle Bouchard. Ma réponse est très longue, mais tout ça pour dire que ça a été très graduel. Et là, maintenant, 10 ans après mon premier épisode de Tactik, là, je peux dire que je suis scénariste sans me sentir imposteur, mais ça a pris beaucoup de temps.

Je sais que les gens me voient plus comme scénariste que comme comédien, mais moi, j’ai beaucoup moins de scrupules à dire que je suis comédien : j’ai étudié quatre ans dans une école de théâtre. Je me sens comédien plus que je me sens scénariste! Simon Boulerice

Là, par contre, j’ai écrit deux saisons de Six degrés, je travaille sur d’autres projets présentement, donc là, je suis capable d’affirmer que je suis scénariste.

Vises-tu à aborder différents thèmes dans tes projets?

Je pense qu’un auteur a toujours des obsessions qu’il aime creuser et que les miennes sont assez claires, c’est-à-dire que naturellement, l’inclusion, c’est une de mes obsessions en littérature en général. Dans mes livres, j’ai toujours parlé de la différence, de cultiver son unicité. Ça s’est déployé très tôt dans mon œuvre littéraire et, pour moi, c’est juste logique que ça se répercute aussi dans mon écriture scénaristique. Dans mes séries télé, ce sont des préoccupations qui m’animent toujours. Le format ne change pas grand-chose par rapport à mes obsessions ou à mes thématiques habituelles.

C’est sûr que je me dis que le grand avantage de la télévision, c’est que ça entre rapidement dans les foyers et que c’est hyper démocratique, en plus d’être gratuit généralement. Il y a une accessibilité formidable. Simon Boulerice

Depuis que j’écris de façon plus continue pour la télévision, j’ai senti que mon lectorat a augmenté, parce qu’on m’a beaucoup dit : Je ne t’avais pas encore lu, mais j’ai regardé ta série, et j’ai tellement aimé l’écriture que j’ai acheté un livre. Je trouve ça beau que ça fasse un peu à l’inverse : j’ai commencé en tant que romancier d’abord et avant tout, et il y a plein de gens qui découvrent le romancier et le dramaturge en moi par la fiction télévisuelle. Ça leur donne envie d’aller à la librairie pour connaître mon univers, qui en est en fait le prolongement : c’est le même univers, mais sur un support différent.

Tu as écrit plusieurs romans avant de scénariser cette première fiction. Comment comparerais-tu les deux expériences?

Naturellement, le roman est un terrain de jeu par excellence. L’écriture, c’est le lieu de tous les possibles, comme ça ne coûte rien. Tu peux faire intervenir tout ce que tu veux, le nombre de personnages que tu désires; tu peux faire les ellipses que tu veux; tu peux voyager dans l’espace, ça ne coûte absolument rien! (rires) Je dis toujours que l’écriture romanesque, c’est la plus grande liberté qu’il y a. Ça m’est même arrivé, dans certains romans, de glisser des extraits d’une pièce de théâtre. J’entrais dans les entrailles de l’ordinateur d’un personnage, donc je pouvais glisser une scène écrite. Tu peux glisser dans la poésie. Il y a un livre que j’ai commencé en roman qui se terminait en poème.

Il y a une grande liberté au niveau formel, mais aussi à tous les niveaux, sous tous les aspects. Évidemment, la télé, c’est le lieu de toutes les restrictions, parce qu’il y a beaucoup d’argent. Plus il y a d’argent, plus c’est compliqué et plus il y a d’avis qui s’ajoutent à ce que tu as écrit. Il y a des regards extérieurs, parfois à n’en plus finir. Il y a d’abord le script-éditeur, ensuite le producteur, puis le diffuseur, et ce sont souvent deux ou trois personnes. Il y a aussi le réalisateur qui s’ajoute à ça, donc ça donne cinq ou six personnes qui commentent ton travail, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais à un moment donné, au bout de cinq ou six personnes, c’est facile d’édulcorer et d’essayer de faire plaisir à tout le monde. Pas d’être désespéré, mais d’être parfois frustré de constater que ce n’est pas ce qu’on voulait raconter, que le projet est en train de prendre une autre tangente pour faire plaisir à tout le monde. Dans le roman, il y a un seul lecteur ou une seule lectrice qui te suit; c’est ton directeur ou ta directrice littéraire; c’est tout.

Je ne voudrais jamais perdre le roman pour ça, parce qu’il y a tellement peu d’intervenants que ma parole est au plus près de ce que je veux dire. Je n’ai pas à traficoter quoi que ce soit, alors que quand tu écris en télé, il y a des deuils à faire. C’est une succession de deuils, jusqu’à la fin. Simon Boulerice

Ça, c’est un apprentissage que j’ai dû faire, surtout en temps de COVID... Dans la saison 2 de Six degrés, j’ai écrit une scène pour un personnage et, malheureusement, le comédien qui l’interprète avait un cas de COVID à la maison, donc il ne pouvait pas être là le jour du tournage. Les répliques ont été données à l’autre personnage, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Je le sais que c’était fait avec plus de sensibilité que ce que je viens de te dire là, mais ce sont des situations qui arrivent où tu te dis : Je n’aurais jamais écrit cette scène-là pour ce personnage-là comme ça. Je l’ai vraiment écrite pour lui, donc en roman, évidemment, ça ne m’arriverait jamais, ce genre de situation là. Des fois, ce sont des questions de lieux, aussi. C’est une série de deuils.

Ce qui est fabuleux, et j’ai été très chanceux, c’est que le réalisateur de Six degrés, Hervé Baillargeon, il est au plus près de mon univers. Il comprend tout à fait ce que je veux raconter et il a une grande sensibilité, ce qui a été extraordinaire pour nous pour la saison 2, puisque Sophie Parizeau est rendue à la tête de la fiction à Noovo. Ça m’a d’ailleurs beaucoup angoissé, parce que je n’avais plus mon alliée de création, mon carburant... Je ne savais pas ce que j’allais faire sans elle. Je me demandais même si j’étais un vrai scénariste en ne l’ayant pas à mes côtés! Elle m’a dit que ça allait bien aller avec Hervé, qui avait déjà fait la saison 1. Hervé m’a contacté et on a fait des tempêtes d’idées avant que j’écrive la saison 2. Il a été super généreux, et j’ai réalisé qu’on a tous des façons de travailler différentes, mais on a tous besoin de trouver une manière qui déploie notre créativité scénaristique, et moi, c’est quand j’ai un répondant. Je parle avec Hervé sur ce que je conçois pour l’épisode et lui peut me lancer des pistes, me ramener si je vais trop loin. Ensuite, je lui fais lire ma première version et il rebondit. Même chose avec Estelle Bouchard, qui est ma script-éditrice; elle aussi rebondit sur moi. Quand j’ai ces deux alliés-là – mon réalisateur qui me lit en amont et ma script-éditrice qui me chapeaute et veille à ce que je ne m’égare pas trop –, c’est très stimulant.

Léon et sa nouvelle famille. Photo : Encore Télévision

J’ai eu beaucoup de plaisir à écrire la saison 2. Il a fallu qu’on le fasse un peu dans l’urgence puisqu’on a appris qu’on devait la tourner plus vite que prévu. Ça n’a pas été dur du tout; j’étais excité, ça allait bien.

En écrivant la saison 2, c’est là que j’ai réalisé que j’étais un scénariste, que j’ai compris comment écrire un épisode. Je comprends maintenant la structure. Ça a pris du temps avant la saison 1 à comprendre de l’intérieur en travaillant, mais là, je pense que je commence à saisir comment on écrit un épisode. Enfin! (rires) Simon Boulerice

Tu le disais dans ta réponse : il y a beaucoup plus de liberté dans le roman, où tu peux faire ce que tu veux, alors que la télévision est beaucoup plus restrictive. Où trouves-tu ta satisfaction dans l’écriture de scénarios?

Ah, c’est tellement grisant quand ça devient en trois dimensions! Je me suis donné un petit rôle, donc j’ai eu la chance d’être là dès la deuxième journée de tournage de la saison 1. J’étais sur le plateau, je voyais des interprètes... Ça, c’est un privilège que peu de scénaristes ont : celui de jouer avec les acteurs pour qui ils ont écrit. J’ai aimé ça, les entendre jouer et les côtoyer, parce que je pense que d’écrire la saison 2 en pensant à eux, à leur physique, à leur voix, pour moi, ça a été du gros positif. Le gros avantage d’écrire pour la télé, je le disais tantôt, c’est que c’est très démocratique, ce que j’apprécie beaucoup.

Au théâtre, c’est toujours une grande joie de voir que le texte que tu as écrit s’incarne totalement devant toi. Des fois, ça m’est arrivé d’avoir des déceptions au théâtre; le metteur en scène n’avait pas bien saisi ce que je voulais dire, ça peut arriver. Ça m’excitait toujours de recevoir les rushs après le tournage, parce que ça confirmait que ça s’était incarné pour vrai.

C’est vraiment grisant de voir l’incarnation de ton univers; tu t’imagines tout ça et ça prend vie. Ça ne fait pas appel à la même chose, parce que comme romancier, je n’ai pas accès à l’incarnation de chaque lecteur. Le lecteur incarne comme il le veut le personnage qu’il lit; il fait son propre film. Simon Boulerice

C’est quelque chose de très intime, un livre, alors que la série, quand tu la reçois, c’est qu’on a pris une décision; c’est incarné de cette façon-là, et on montre cet aspect-là. C’est sûr que ce sera toujours plus paresseux de regarder une série que de lire un livre pour cette raison-là, parce que l’imaginaire ne travaille pas de la même façon. Cela dit, c’est comme si ça assouvissait un autre pan chez moi; c’est différent, et je trouve ça complémentaire.

Je pense que maintenant, je ne pourrais plus me passer de l’un ou de l’autre. J’ai beaucoup de projets télé présentement et je ne sais pas si je vais maintenir ce rythme-là, si c’est viable à long terme, mais assurément que le roman, je ne veux jamais perdre ça. Je pense que la série télé, je serais étonné d’en faire juste une. Je n’ai été aucunement déçu du processus de Six degrés. Une grande déception va peut-être créer quelque chose de différent chez moi; ça se pourrait. En tout cas, pour le moment, j’aime beaucoup le rayonnement que peut avoir la série.

Il y a beaucoup de professeurs d’éthique qui m’ont écrit pour me dire qu’ils ont diffusé la série dans leur classe et qu’ils ont eu des discussions passionnantes sur les questions qui y sont soulevées. Je trouve que, des fois, la télé, ça réunit plus de gens que le roman. J’ai envie de dire malheureusement , mais en même temps, ces thématiques sont traitées par le biais de la fiction. Ça m’a rendu très fier de voir ça, qu’il y a beaucoup de professeurs qui ont mis à l’étude de la série Six degrés.

Léon et Florence, deux des personnages principaux de la série, vivent avec des déficits physiques importants. Comment as-tu fait pour te mettre dans leurs souliers et écrire des répliques crédibles?

D’abord, il faut savoir que l’inspiration de Florence et Léon, ça vient de deux amis. Méridick Forest, c’est mon ami qui a suivi chacune des étapes d’écriture, d’abord du livre, quand j’ai écrit Florence et Léon. J’ai validé auprès de lui à savoir s’il était heureux. Je pense qu’il l’était de voir que j’avais utilisé sa spécificité dans le livre. Quand j’ai eu la commande d’écrire une série, il a été présent à chacune des étapes, c’est-à-dire qu’il a lu la bible et les épisodes avant de me donner plein de commentaires pertinents. Il était un lecteur de Six degrés et, au moment du tournage, en amont, Noah Parker, l’interprète du personnage principal de la série, a rencontré Méridick à plusieurs reprises. Noah a entre autres filmé certaines réactions que peut avoir Méridick; il ne peut pas se lever rapidement, par exemple. Plein de petits détails, comme l’écholocalisation quand il claque des doigts... Ça, c’est le genre d’observations qui a ajouté au niveau du tournage. Je pense que l’idée, c’est toujours de valider si c’est plausible.

Noah Parker jouera Léon dans la nouvelle série « Six degrés » de Simon Boulerice Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

Évidemment, il y a aussi une licence artistique dans certains cas, dans le sens que : je comprends ce que tu me dis, mais je me permets cette licence artistique là aussi.

Je pense qu’il faut avoir une souplesse en tant que scénariste pour ne pas tout concéder ce qu’on nous propose. Ça, c’est un apprentissage que j’ai fait : ne pas dire oui à tout. Simon Boulerice

En télé, il y a trop de commentaires, donc il faut nettoyer, mais pour moi, c’est important de valider. Oui, nettoyer en aval, mais en amont, d’abord et avant tout, il faut s’informer et faire sa recherche, ce que j’ai fait. Pour chaque épisode, chaque fois que c’était un métier ou un corps de métier que je ne maîtrisais pas, j’allais valider. Je me suis inscrit dans des regroupements sur Facebook pour discuter avec des gens de leur réalité. J’ai parlé avec un Belge qui m’a énormément aidé. Il était juste heureux d’être représenté dans une série et il a été très généreux. J’ai appris plein de choses fabuleuses!

Souvent, c’est en discutant avec eux que je trouvais de nouvelles idées, comme celle d’intégrer le goalball à la série, qui est un sport que je ne connaissais pas. Je l’ai mis dans la série, parce que c’est un sport pratiqué par des non-voyants ou des semi-voyants. Pour moi, c’est une partie de recherche qui est nécessaire quand tu ne connais pas la réalité. Je le fais avec le plus de délicatesse possible, tout en respectant ma couleur de scénariste, ma couleur d’artiste. C’est ce qui fait qu’on aime une série : c’est quand on aime le dialogue, le delivery [la prestation], la musicalité dans les répliques. Je viens du théâtre, donc les répliques sont pensées; je les dis à voix haute, même si c’est de la télé. Pour moi, c’est le même travail, donc je mets chacune de mes phrases en bouche.

Au gymnase Photo : Encore Télévision

Ça m’arrive, des fois, de voir sur le plateau que des acteurs préfèrent certaines tournures de phrase pour se mettre le texte en bouche. Si ça coule plus, je n’ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas psychorigide! Je conçois bien, aussi, que j’ai écrit pour de jeunes acteurs, et je ne veux pas dire qu’ils sont moins expérimentés, mais dans certains cas, peut-être, et c’est bien correct. Pour moi, c’est tout pour la vérité, et Hervé était pareil comme moi là-dessus. Moi, me faire inverser deux mots, je ne panique pas avec ça pantoute! (rires) Du moment que je ne me sens pas trahi... Il ne faut pas que ça dénature ce que je voulais dire. Tout au profit de la vérité.

Pourquoi était-ce important pour toi de mettre la différence de l’avant dans Six degrés?

Je te dirais que ça fait juste partie de mon ADN, je pense. Je me suis tellement senti longtemps non convié à la noce quand j’étais jeune... C’était le sentiment que j’avais quand je regardais la télé ou que je lisais. Je trouvais qu’il y avait beaucoup d’archétypes un peu classiques. Ce n’était pas mauvais du tout, parce que ça a travaillé mon empathie et que je me suis projeté dans plein de vies loin de la mienne, mais je trouvais quand même que c’était souvent cliché. Par exemple : des jeunes homosexuels qui ne ressemblaient pas à ce que j’avais vécu durant mon adolescence.

Je pense que ma propre homosexualité m’a peut-être rendu un peu décalé par rapport à la masse quand j’étais adolescent. Je me sentais souvent un peu déphasé, et ce sentiment-là, rétrospectivement, je l’aime. Simon Boulerice

Je sais bien que je ne voudrais pas revivre ces années-là, qui ont été difficiles, mais ce sont des années qui ont été très formatrices, très fondatrices de ce que je suis devenu. Je pense que j’ai beaucoup emmagasiné de matériel.

J’observais beaucoup la vie; je me posais mille questions; je ne me sentais pas appartenir à la vie autant que je le voulais. À partir du moment où on m’a donné une tribune pour écrire pour la télé ou ailleurs, je trouve que c’est une occasion pour que tout le monde se sente enfin convié à la noce, donc d’avoir une galerie de personnages qui ne sont pas typés, qui sont complexes. J’aime ça, un personnage de douchebag qui se révèle être beaucoup plus profond que l’image en deux dimensions qu’on voit de lui. Par exemple, Ricardo, c’est peut-être celui qui a l’air le plus douchebag de ma série, et c’est un de mes personnages préférés. Je l’aime beaucoup, j’aime vraiment écrire pour lui. J’aime ça, ce que devient Ricardo : il est malhabile, il n’est pas toujours apte dans la discussion, il est soupe au lait et il manque de maturité, mais il est immensément attachant pour moi. Il est beaucoup plus complexe que l’image qu’il projette. Tous mes personnages ne sont pas qu’une seule chose : ils sont une multiplicité. Je pense que ça montre la profondeur et la multiplicité de l’adolescence.

Ricardo Photo : Encore Television

Qu’est-ce que ça prend pour créer une bonne série?

Je parle beaucoup de cultiver son unicité en tant qu’artiste. Je pense que si tu as une obsession, elle n’est pas là pour rien. Je crois à ça. Il y a des auteurs qui aiment sortir de leur zone de confort, et j’applaudis vraiment cette démarche-là : d’être toujours en danger chaque fois. Je pense plus que je suis un auteur qui creuse un sillon et qui est obsédé par ce sillon-là.

Je suis d’avis que pour écrire une série, il faut cultiver son unicité autant que possible; aller dans ses obsessions, être curieux... Simon Boulerice

Dans un roman, tu peux n’avoir qu’un seul personnage. Dans une série télé, c’est impossible : il faut créer une galerie de personnages. Ça ne se peut pas, une série avec un seul personnage. Il faut avoir la curiosité d’aller à la rencontre de l’autre et de montrer d’autres réalités que la tienne. C’est immensément empathique, je pense.

Je ne croyais pas dire ça un jour, mais il y a une galerie de personnages dans une série télé, alors il faut constamment aller vers l’autre. Trouver ce dont on a besoin pour faire évoluer la série, pour chambouler les choses, comme l’arrivée d’un nouveau personnage qui pourrait venir ébranler un couple. Il faut avoir une part d’imaginaire, mais en même temps, j’ai toujours dit que l’imagination, ce n’était pas le critère le plus important pour écrire. Il y a tellement d’auteurs qui partent de leur vie pour le faire...

Pour répondre à ta question, je pense que je vais m’en tenir à ma première idée, soit de dire ce que tu as envie de dire, parce que ça se ressent toujours quand c’est une commande qui n’est pas remplie. On le sent quand il n’y a pas d’âme dans une démarche. Simon Boulerice

Six degrés, ça ressemble un peu à une commande, mais on ne le ressent pas, parce que ça partait de moi : j’avais déjà cette idée-là en moi, j’avais cette rencontre-là poétique où, par le truchement d’une paille, deux personnages se mettent dans la peau de l’autre. J’ai préservé ça; ça partait de moi complètement. Je pense qu’il faut qu’on sente l’unicité, et d’être au plus près de sa langue, de sa couleur; de respecter son univers.

La vision de Léon Photo : Encore Télévision

Simon Boulerice, merci beaucoup!

***

