Fin des classes et concert-surprise de Charlotte Cardin

L’artiste, qui compte plusieurs profs dans sa famille, était très heureuse de souligner le travail exceptionnel des enseignants et des enseignantes.

On m’a dit qu’Alexandra était une prof hyper dévouée, hyper énergique, qui donne le goût à ses élèves de travailler fort.

Alexandra Pharand, qui en est à sa première année d’enseignement, adore Charlotte Cardin. Elle chante constamment les chansons de son idole.

L’enseignante au Collège Charles-Lemoyne, sur la Rive-Sud, revient sur une année difficile pour les élèves, mais qui s’est terminée de façon positive.

C’était une année particulière partout sur la planète. On s’est réinventés, on s’est adaptés; ce n’était pas facile pour nous, les enseignants, mais c’était difficile surtout pour les élèves. Je pense que c’est justement en s’adaptant qu’on a réussi à passer à travers, puis on a passé, finalement, une super belle année!

Alexandra Pharand, professeure et admiratrice de Charlotte Cardin